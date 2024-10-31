顧飯碗更重要？ 墮胎議題難主導大選

在美國，女性身體自主與初始生命權利的辯論已超過半世紀。圖為民主黨總統候選人賀錦麗造勢場上選民。(路透)

女性身體自主與墮胎 權是美國總統選舉重要議題，有利於民主黨女性總統候選人賀錦麗，各州陸續出現保護墮胎權利的州憲法修正案公投，希望鼓勵支持者走進投票所；但相對於經濟與移民，關鍵搖擺州 選民明顯出現總統與墮胎議題的分裂投票模式。

在美國，女性身體自主與初始生命權利的辯論已超過半世紀，這不僅是信仰、文化、性別與世代之間的戰役，更是政治動員的能量來源。

美國最高法院大法官2022年5月，以6比3推翻1973年1月通過的保障婦女墮胎權「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁定，導致共和黨 在同年期中選舉慘敗，女性懷孕後的人生選擇權繼續在2024總統選舉成為投票意向的重要議題。

支持與反對墮胎勢力在美國猶如水火，女性、年輕、非白人、民主黨支持者大多贊成；反對者多為男性、中年以上、共和黨支持者。就選票而言，這項議題有利於民主黨，共和黨必須迴避。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）民調紀錄，過去30年美國民眾對墮胎權的態度變化相當穩定，超過6成贊成全美墮胎應合法，低於4成反對。最高法院2022年的決定雖引起軒然大波，但反對墮胎者至今仍維持在36%。

最高法院雖然取消超過半世紀合法墮胎的判決案例，但全美已有10州在總統選舉中，同步進行維護墮胎權的相關州憲法修正案公投，無論是支持民主黨的藍州、共和黨的紅州和搖擺州都出現提案，墮胎權是兩黨無法迴避的議題，直接影響年輕與女性選民的抉擇。

但嘴上社會正義較難轉換為實際選票，美國選民顧飯碗當前，男性與非生育期間選民更重視經濟議題，選民在選總統與支持墮胎間會進行分裂投票。

福斯新聞（Fox News）民調顯示，搖擺州內華達州75%的選民支持通過保護墮胎權的州憲修正案，但總統票投川普（Donald Trump）者超過賀錦麗（Kamala Harris）。

同樣的分裂模式也出現在搖擺州亞利桑那州，紐時/謝納學院（New York Times/Siena College）民調指出，58%支持合法墮胎安排的州憲修正案，35%反對，但50%受訪者將投川普，賀錦麗為45%。

對美國西南部進行民調的專家諾伯爾（Mike Noble）在國家廣播公司（NBC）指出，亞利桑那與內華達州選民支持墮胎權，但會讓經濟與移民等關鍵議題主導主要選舉決定，總統與聯邦參議員選票投給不支持墮胎議題者。

「因為其他事比生命權來得重要，墮胎權是重大議題，但無法超越準備三餐或房價是否可負擔這些家庭帳簿上的事務」。諾伯爾說。

民主黨陣營不斷提醒選民，川普（Donald Trump）當選將執行墮胎禁令，全美女性都將失去身體自主權；為避免墮胎議題聲量在搖擺州擴大，共和黨陣營無時不強調，如何執行由各州決定，包括合法墮胎。

共和黨內的保守福音教派人士長期支持生命權、反墮胎，但黨內開明派與女性看法未必相同。前第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）說，「當談到所有女性與生俱來的基本權利－個人自由時，沒有任何妥協餘地。我的身體、我的選擇」。