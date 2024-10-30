WSJ：海理選擇跟川普和解 但她的某些支持者並沒有

華爾街日報30日報導，海理選擇跟川普和解，並說將投票給川普，但她的許多支持者並沒有。美聯社

前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)在共和黨 初選挑戰前總統川普 ，但「超級星期二」(Super Tuesday)結束隔天宣布退選。華爾街日報30日報導，海理選擇跟川普和解，並說將投票給川普，但她的許多支持者並沒有。

報導指出，海理拋出願意幫川普輔選的提議，也說明哪些日期有空，但川普迄今並未邀請海理同台。川普談到海理角逐初選仍語帶嘲諷，打破初選結束後爭取對方支持群眾的大和解傳統。海理支持度表現最強的地盤大多為郊區，郊區選票則是總統選舉的兵家必爭之地。

住在賓州 郊區的64歲資訊科技業員工麥克葛瑞(Bernard McGorrey)說，不可能投票給民主黨候選人賀錦麗，但對投給川普感到猶豫。身為共和黨員的麥克葛瑞2016年大選投給川普，但2020年選舉沒有再投川普。他說，可能在選票的海選欄(write-in)填入海理名字。

華爾街日報分析，賀錦麗積極爭取海理支持者，但海理支持者將如何投票仍是未知數，有關這方面的民調並不多。

「中樞政治行動委員會」(PivotPAC)推出「海理支持者挺賀錦麗」(Haley Voters for Harris)的宣傳，耗費400萬元在威斯康辛州、密西根州、賓州郊區推出數位競選廣告，呼籲住在郊區的共和黨員與獨立選民支持賀錦麗。海理已經寄發「停止並終止」(cease and desist)警告函給「中樞政治行動委員會」，要求停止在文宣內容使用她的名字，糾紛迄今未解。

海理預計30日為共和黨賓州候選人麥考米克(David McCormick)助選，麥考米克在這次選舉挑戰爭取任期「四連霸」的現任民主黨籍賓州聯邦參議員凱西(Bob Casey)。這是海理退出共和黨初選之後，第一次現身大型選舉造勢活動。

海理宣布退選一個多月之後，賓州今年4月初選時仍有16%共和黨員投票給海理，換算起來約有16萬選民，票數比2020年拜登總統在賓州選贏川普的差距還多一倍。

海理29日晚間接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，川普競選團隊在爭取婦女票方面還要加緊努力。她說，川普紐約麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)造勢大會上台演講來賓形容賀錦麗的貶抑用詞，無助於爭取女性選民。