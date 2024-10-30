民主黨挫折 策士：賀錦麗經濟願景未穿透人心

賀錦麗29日選在華府的橢圓公園舉行造勢演說，現場湧進數萬名支持者。（路透）

總統選舉日在即，民主黨 總統候選人賀錦麗 近幾周專注於攻擊共和黨對手川普 ，但賀錦麗在多項民調都被川普攻城掠地；民主黨對她沒多所推銷自己的經濟願景感到挫拆，擔心川普在經濟這項選民認定為最重要的議題上，繼續取得可觀優勢。

國會山莊報(The Hill)報導，選民對賀錦麗加碼批評川普無動於衷，畢竟川普受到全國政治矚目已8年有餘。

賀錦麗選戰陣營表示，選前最後一周將把更多心力聚焦在經濟；但是在造勢場子上，她提到墮胎權以及批評川普的性格，總是得到更多喝彩。

有些民主黨策士認為，賀錦麗抨擊川普不僅有必要而且很有效，但他們也承認，賀錦麗若主打經濟，那麼現在支持率可能更佳；這項挑戰，拜登總統在退出連任競選前也深感迷惘。

民主黨策士賈爾丁(Steve Jarding)表示，賀錦麗做得不夠好的地方，在於川普一直鼓吹說：經濟現況史上最差、失業率更高、通膨來到最高點，居然能得逞；川普的說法沒一項是實情。感覺起來似乎是川普撒謊那麼多，大家懶得再反駁，但賈爾丁認為這樣真犯了錯，川普真有能力向選民構陷拜登主政下的經濟。

民主黨一位大金主表示，賀錦麗並未妥善談論經濟；她的經濟訊息並未穿透人心，而經濟是大多數人最關心的事項；對此她雖有所改善，但還是有很多人不曉得她的經濟願景。

賀錦麗端出很多政見，想協助中產階級家庭：提出計畫想打擊屯積居奇、擴大兒童抵稅額、擴大聯邦醫療保險(Medicare)納入家庭照護、讓小費收入不用繳所得稅，還有補助2萬5000元給房屋首購族。

雖說賀錦麗就經濟議題已縮小與川普領先的差距，但路透與易普索(Ipsos)合辦的民調仍指出，選民依然認為，川普處理經濟比賀錦麗更有一套，以46%對38%而領先。同一份民調另發現，戰場州61%選民認為目前經濟在「錯誤軌道上」。

另位民主黨策士萊希(Robert Reich)指出，民調一直指出經濟最重要，但賀陣營幾周前聲勢停滯，而川普繼續看漲，賀錦麗有必要強力回應。