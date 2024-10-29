Fed傳聲筒：連保守經濟專家都認為 川普當選通膨恐復燃

川普的第二次任期將在與前一次任期的經濟背景截然不同，當年物價壓力多年來穩定保持低檔。最近幾天公債殖利率上升，即因為市場預期川普會贏得總統選舉，帶來更高的赤字和通膨。(美聯社)

美國經過兩年半的艱苦抗戰，終於在打擊通膨上展現成效。不過，不論誰入主白宮 ，大選選舉結果可能翻轉這個局面，尤其川普 當選可能助長通膨的風險更大。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，通膨下降主要歸功於聯準會（Fed）升息、供應鏈 復原，以及勞動市場人力增加，但明年借貸成本和物價漲勢能否繼續放緩，大致取決於川普或賀錦麗的政策取捨。

提米羅斯指出，兩位候選人都支持促進經濟成長的政策，如此通膨走緩之勢將受阻。但經濟學家甚至保守派顧問都擔心，川普支持的種種政策可能會引發通膨復燃，包括對進口商品全面加徵關稅、遣返非法移工，並施壓聯準會（Fed）降息。

曾任共和黨參議員助理、保守派曼哈頓研究所（Manhattan Institute）研究員瑞德爾（Brian Riedl）說：「這些因素加在一起，都驅使通膨的走向。我由衷擔心2025年通膨會惡化。」

況且，川普的第二次任期將在與前一次任期的經濟背景截然不同，當年物價壓力多年來穩定保持低檔。最近幾天公債殖利率上升，即因為市場預期川普會贏得總統選舉，帶來更高的赤字和通膨。

川普主政期間擔任白宮法務主管的蕭特（Marc Short）表示，鑒於經濟環境變化以及川普所提涵蓋更廣的政策，可合理擔心川普第二次任期內的通膨威脅可能更大。川普的主張也可能和以低通膨為職責的Fed彼此牴觸。

當然，通膨主要是全球性力量使然，並非單一總統所能決定。在川普任期內，2008年全球金融危機的餘波蕩漾使全球需求和物價壓力保持低迷。隨著美國從疫情中重新開放，通膨在拜登總統上任後不久便開始復燃。

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隨著供應鏈問題得到解決，Fed 不斷升息以防止經濟過熱或泡沫，通膨已穩步下降。上個月，消費者物價指數降至2.4%，接近疫情前的水準。展望未來，全球趨勢可能仍是主要的通膨驅動力量，但總統採取的措施，可以增強或減弱這些力量。

賀錦麗承諾透過增加建設住宅、打擊涉嫌哄抬物價的行為，並擴大家庭育兒抵稅優惠，來解決生活成本高漲的危機。但她並未提出大幅減少赤字的具體方案。瑞德爾認為，「如果民主黨繼續掌權，通膨應該不致大幅上揚，但仍會有些僵固」。

川普則希望延長2017年減稅法中將於2025年後到期的部分，並進一步降低企業稅率。他還提議取消對小費、加班費和退休人員社會保障福利的課稅。

在貿易和移民政策方面，總統擁有較大的決策空間，不需尋求國會批准，川普也因此成為更大的不確定因素。

彼得森國際經濟研究所所長亞當·波森（Adam Posen）表示：「如果他真的實施他所說的政策，美國經濟將面臨負面的供應衝擊。物價將上升，而經濟提供商品和服務的能力將下降」。

川普上周末還揚言對台灣進口的晶片課稅。花旗分析師報告指出，台積電60%以上營收來自美國客戶，但大部分產品都是在美國以外組裝的。報告中說：「如果根據進口成品的半導體含量課徵關稅，... 我們預計整個技術供應鏈的成本將會增加。」