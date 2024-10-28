川普若真的當選 台積電會怎樣？分析師這麼說

川普兩度點名台灣偷走美國晶片事業，台積電股價都受重創。(歐新社)

美國前總統川普 周末受訪時揚言，如果再度當選總統，將對台灣進口的晶片 課徵關稅。首當其衝的台積電 ADR周一大跌4.3%。

川普受訪時老調重彈說，「你知道嗎，台灣，他們偷了我們的晶片事業……還指望保護。」

隨川普當選勝算升高，川普涉台言論再度引發關注。川普接受彭博商業周刊7月16日刊出的專訪，被問到是否會捍衛台灣抵禦中國大陸入侵時說，「我認為，台灣應該為我們的防衛付費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。」

台積電ADR當天聞聲重摔近8%，台積電當周股價大跌10%。

川普上周末進一步主張，不該允許外國公司進入美國並使用政府資金。他說：「那晶片交易（指晶片法）太糟糕了，我們投入了數十億美元，讓有錢的公司進來借錢，在這裡建立晶片公司。他們無論如何也不會給我們好的公司。」

瑞穗分析師已指出，若川普當選，對台積電不利。花旗（Citi）分析師則開始研究關稅可能會為整個晶片供應鏈增加多少的成本，「關稅需要對橫跨數千種包含各類晶片的產品做複雜的審查」，對各國政府來說並不容易處理。

亞馬遜（Amazon）、Google和微軟在內的超大規模資料中心業者（hyperscaler）全都依賴台積電製造晶片。瑞銀（UBS）分析師估計，全球超過90%的高階晶片是由台積電製造的。

CNBC指出，鑒於台灣相關的地緣政治問題以及中國大陸可能入侵的風險，美國企業面臨在美國建立台積電以外替代選項的壓力不斷升高。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 接受CNBC訪問時說：「我們希望在美國建立先進的基礎設施，坦白說，從政策的角度來看，由誰來建設其實都不很重要。」她說，台灣盜取美國晶片產業的說法是「荒謬的」。

台積電董事長魏哲家兩周前法說會上表示，亞利桑那廠預定2025年開始量產。

擴大的貿易戰也可能對半導體業形成挑戰。Moor Insights & Strategy 執行長、知名科技分析師 Patrick Moorhead 接受CNBC訪問時說：「川普若上台，可能會對中國實施大規模關稅，這將引發中國反制，正如美光（Micron）所遭遇的那樣。」

專家也警告，縱使賀錦麗當選，對半導體貿易也未必「毫無阻礙」。拜登政府對大陸實施嚴格的出口管制，已經影響輝達（NVIDIA）和其他半導體公司在中國大陸的業績。實施出口管制之前，輝達在大陸業績占營收25%以上。如今，大陸僅占輝達營收的不到10%。