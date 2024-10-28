美總統大選逼近 全球經濟領袖憂川普重返白宮

共和黨總統候選人川普（左）和民主黨對手賀錦麗（右）。（美聯社）

國際貨幣 基金和世界銀行今年年度會議的首要議程包括低成長、高負債和不斷升級的戰爭，但金融界領袖也十分擔心美國共和黨總統候選人川普 在11月大選再次當選可能造成的影響。

路透報導，前總統川普（Donald Trump）在近期民調取得的進展，抹去民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）參選初期擁有的大部分優勢，這幾乎是金融官員、中央銀行總裁和公民社會團體過去一週在華府開會期間必談議題之一。

有人擔心川普大幅提高關稅 、加發數兆美元債券，以及為生產更多化石燃料能源而推翻對抗氣候變遷工作，可能引發全球金融體系混亂。

日本銀行總裁植田和男說：「每個人似乎都在擔心誰將當選下一任總統，以及新總統治下會採取哪些政策的高度不確定性。」

另一位不願具名的央行總裁更直白描述這種擔憂心情：「開始有川普會贏的感覺。」

川普矢言對所有國家進口貨品課徵10%關稅，並針對中國進口商品課徵60%關稅。這將衝擊全球供應鏈，還可能引發報復行動和成本上漲。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）本月25日告訴路透，美國與歐洲聯盟（EU）打起貿易戰只會有輸家。

川普也試圖以各種減稅措施吸引美國選民，從延長2017年所有個人減稅措施，到小費、加班費和社會安全制度（Social Security）退休金收入免稅等。預算分析師說，這將在10年內導致美國負債新增至少7.5兆美元，而美國國會預算處（CBO）先前已估算，美國債務到2034年將高達22兆美元。

相較之下，金融官員認為若副總統賀錦麗勝選，將延續現任總統拜登（Joe Biden）過去4年重新參與氣候、公司稅、債務減免和開發銀行改革的多邊合作。賀錦麗的計畫也可能提高美國負債，但遠不及川普。

拜登維持川普先前執政時對進口鋼、鋁和中國貨物實施的關稅，又大幅提高中國新興產業商品的進口關稅，例如電動車和太陽能設備等。賀錦麗支持這種「針對性」做法，並抨擊川普廣泛的關稅計畫是對美國家庭課徵4000美元消費稅。

隨著川普民調支持率上升，金融市場再度出現「川普交易」，從股票、比特幣到墨西哥披索，這些資產的近日走勢都押注川普會贏。

此外，美元創下兩年半來單月最大漲幅，衡量美元兌其他主要貨幣的指數本月迄今也揚升3.6%。渣打集團（Standard Chartered）分析師英格蘭德（Steve Englander）將推動美元走強的6成因素，歸功於市場看好川普勝選。

國際貨幣基金（IMF）宣布全球對抗通膨的戰役已大致勝利，由於美國經濟強勁抵銷中國和歐洲疲弱，沒有出現嚴重失業景況；但與此同時，人們開始擔心川普會帶來貿易和支出大轉彎。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）被問到川普再度執政的陰影對年度會議及政策建議有何影響時，她回應，討論聚焦在解決當前經濟問題。

她在記者會上說：「成員國的想法是，這場選舉是美國人民的事…我們要確認的是有哪些挑戰，以及國際貨幣基金如何有建設性地處理這些挑戰。」