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共和黨擬調整投票規則 法律戰受挫 學者：有助增投票率

編譯中心／綜合報導

總統大選剩下不到10天，共和黨總統候選人川普的黨內盟友近幾周在搖擺州的法律戰接連受挫。有學者認為，這可能拉升選民投票率，並有助加速選舉結果認證程序。

路透報導，過去三星期以來，川普的盟友在搖擺州輸掉至少10場官司，這可能影響11月5日大選結果。前總統川普和民主黨對手、現任副總統賀錦麗正展開選前最後催票。民調顯示，投票前雙方可謂勢均力敵。

搖擺州喬治亞州近期做出四項對共和黨不利的判決。法官阻止川普盟友支持的選舉規則在最後一刻做出調整，比如要求選務人員採人工計票、移除選民名冊部分名單，以及阻止部分住在海外的美國人投票等案件。

部分法律專家認為，共和黨近來在法院接連受挫，可能有助提升投票率。喬治亞州法院的決定則可能讓選務人員更容易快速計票並確認選舉結果。

洛杉磯加州大學(UCLA)法學教授哈森(Richard Hasen)說，「若法院接受(共和黨的)其中一些論點，可能對剝奪人民選舉權造成巨大衝擊。」

在搖擺州之外，川普的盟友25日在維吉尼亞州的另場官司中再度受挫。聯邦地區法院法官佳爾斯(Patricia Tolliver Giles)以聯邦法律禁止在大選前90天內進行大規模選民名冊清理行動為由，阻止該州將未證明公民身分者從選民名冊中剔除。維州當局則表示將提出上訴。

共和黨興訟失利，也破壞該黨所謂「強化選舉安全措施，以防範選舉舞弊」的努力。

民主黨人和投票權利團體都指控，共和黨試圖讓投票和計票工作的難度提高。接下來共和黨所提的部分案件可能在上訴時遭推翻，其他訴訟案則尚待審理。

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