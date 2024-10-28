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多州共和黨立法禁中國人買地 影響華裔選票 轉支持民主黨

記者顏伶如／綜合報導
佛州禁中國人買房。此為示意圖。(美聯社)
佛州禁中國人買房。此為示意圖。(美聯社)

至少20多州針對中國公民或中國企業通過立法或提出「外國人土地法」(alien land laws)草案，是美國以防範外國敵手為由限制購買土地或房地產。雖然其他國家也在各州「外國人土地法」條文裡被點名，但美聯社報導，專家指出中國還是在這波政治討論當中的最主要目標；絕大多數法案是由共和黨推動，某些在中國出生的美國公民紛紛覺得遭到排擠，因此變成轉為支持民主黨，憂心因為族裔遭到不公對待。

報導指出，住在佛羅里達州奧蘭多的薛黛安(Diana Xue，音譯)向來跟丈夫、朋友與鄰居的政治立場一致，都是投票給共和黨。不過，她在這次選舉將打破慣例。

共和黨居多數的佛州議會與共和黨籍州長去年聯手通過州法，禁止沒有綠卡的中國公民在佛州購買土地或房地產。薛黛安從中國到美國上大學之後，隔了10年成為美國公民。報導指出，佛州新法對薛黛安如同一記當頭棒喝，覺得佛州立法通過的就是歧視華人的法律。

過去幾年，共和黨在佛州選舉屢戰屢勝，但薛黛安說，受到這項法案影響，「我將開始幫忙，每一個席次都盡我所能去翻轉」。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署新法時，形容中國對美國而言是「地緣政治的最大威脅」。

2023年2月，疑似中國間諜汽球飛過蒙大拿州上空之後，美中關係出現高度緊張。不久之後，政治立場傾向共和黨的密蘇里州、德州、田納西州等陸續立法限制中國公民購買房地產。

「全國農業法律中心」(National Agricultural Law Center)統計，有24州禁止或限制沒有綠卡的外籍人士或外國企業、外國政府機關購買私人土地。中國駐美大使館發言人劉鵬宇說，這些法案不但違反市場經濟原則與國際貿易規定，而且深化對美國亞裔與華裔社區的仇視、導致種族歧視更加惡化，嚴重破壞美國主張的基本價值。

聯邦層級方面，眾院今年9月通過提案，將中國、北韓、俄羅斯與伊朗公民購地列為「應該通報」(reportable)。

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