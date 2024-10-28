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川普出名的「輸不起」 若這次再敗會如何？

中央社／華盛頓27日電
共和黨候選人川普27日在紐約造勢。(美聯社)
共和黨候選人川普27日在紐約造勢。(美聯社)

2024美國總統大選即將登場，大部分人都將注意力聚焦在川普若勝選可能發生何種情況，但也有不少美國人對相反結果憂心忡忡，連川普最直言不諱的反對者也不例外。

法新社報導，從2016年愛阿華州初選到2020年總統大選，共和黨候選人、前總統川普從未承認過自己選舉挫敗的合法性；川普與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）目前在民調中依然難分高下，選情呈勢均力敵的局面。

四年前，他否認敗選讓美國陷入嚴重對立，現在他仍在嘗試散布對美國民主的不信任，不禁讓人擔心2021年美國國會大廈暴力事件重演。

紐約州賓安頓大學（Binghamton University）教授、政治分析家尼曼（Donald Nieman）表示：「如果今年他落選了，我毫不懷疑他會聲稱有舞弊行為，他會竭盡所能扭轉選舉結果，還會拒絕參加賀錦麗的就職典禮。」

「他不僅輸不起，還是永遠不會承認失敗的人。」

前科顯示，川普不是不可能試圖在選舉中作弊。

他因豔星封口費案被判34項重罪，還曾因涉嫌在2020年大選以盜竊或其他方式作弊，數度遭到起訴和彈劾，但他仍不認失敗。

四年前逐鹿白宮失利後，川普與其盟友不斷散布選舉違規和欺詐的虛假指控。

2021年，在川普聲稱選民詐欺號召下，憤怒暴徒朝著國會大廈遊行，引發致命暴亂，批評者擔心川普謊言導致的暴力事件將再次上演。

78歲的川普上月在密西根州告訴集會群眾：「如果我輸了，我會告訴你，有可能是因為他們作弊。只有他們作弊，我們才會輸。」

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