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親民新戰術？賀錦麗與時間賽跑 選民多還不識她

編譯潘勛／綜合報導
距大選投票日只剩八天，兩黨候選人全力衝刺。民主黨總統候選人賀錦麗27日周末再到關鍵州賓州費城拉票。(美聯社)
距大選投票日只剩八天，兩黨候選人全力衝刺。民主黨總統候選人賀錦麗27日周末再到關鍵州賓州費城拉票。(美聯社)

民主黨總統候選人賀錦麗過去一周在密西根州各地辦規格較低但密切接觸選民的見面會，談自己一生的經歷可以怎樣造福一般對她仍感陌生的選民，冀望有助於她爭取關鍵州選票，但距離11月5日總統選舉日不到十天，數千萬選民已投下選票，對她問鼎白宮只怕是最大挑戰。

美聯社報導，任何候選人最寶貴的資源就是時間，而打一開始賀錦麗受到的時間侷限就空前未有。自拜登總統退出選舉以來，民主黨總統提名人的賀錦麗只競選了三個月，她依然碰到對感到她陌生的選民，想了解她是怎樣的人、當選後會怎樣治國。

賀錦麗公開造勢往往辦大型集會，群眾氣氛熱烈，她則把自己標準的定調演說稍加變動來講。但過去一周，她增加競選活動，到較不顯眼的教堂幫忙、光線較暗的社區劇院坐下來談心，與選民的交談啟迪更多。

她對密西根的聽眾們說，自己一生完整，是人妻、人母、有手足、當小孩的教母、熱愛烹飪。

今年60歲的賀錦麗在全國政治舞台，相形下初來乍到。她從政生涯一如她對選民所述，地點在白宮以外，在加州擔任檢察官及州檢察長。接下來四年擔任聯邦參議員，2020年選後進入白宮，擔任副總統這三年多提升她的能見度，但跟傳統總統候選人資履歷並不一樣，還打選戰到這個階段。

資深政治策略家馬登(Kevin Madden)表示，相形下賀錦麗當候選人，很多人仍不知道她；要花很多年才能建立那種全國聲望，扛下總統選舉的殘酷；他認為，要在108天內打造、執行那種對賀錦麗獨一無二的總統選戰，總是很大、極大挑戰。

與此同時，共和黨提名人的川普知名度很廣，拜他在實境電視節目的歷練，甚至在2016年競選前，姓名就幾乎無人不知；另外可以說2020年輸給拜登以來，他一直在競選，這個事實到今天他還拒絕承認。

對賀錦麗及其助手而言，被縮短的競選時程有利有弊。但競選時間這麼短，這個現實沒辦法改變，他們就只能盡最大可能放手一搏。

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