親民新戰術？賀錦麗與時間賽跑 選民多還不識她

距大選投票日只剩八天，兩黨候選人全力衝刺。民主黨總統候選人賀錦麗27日周末再到關鍵州賓州費城拉票。(美聯社)

民主黨總統候選人賀錦麗 過去一周在密西根州各地辦規格較低但密切接觸選民的見面會，談自己一生的經歷可以怎樣造福一般對她仍感陌生的選民，冀望有助於她爭取關鍵州選票，但距離11月5日總統選舉日不到十天，數千萬選民已投下選票，對她問鼎白宮 只怕是最大挑戰。

美聯社報導，任何候選人最寶貴的資源就是時間，而打一開始賀錦麗受到的時間侷限就空前未有。自拜登 總統退出選舉以來，民主黨總統提名人的賀錦麗只競選了三個月，她依然碰到對感到她陌生的選民，想了解她是怎樣的人、當選後會怎樣治國。

賀錦麗公開造勢往往辦大型集會，群眾氣氛熱烈，她則把自己標準的定調演說稍加變動來講。但過去一周，她增加競選活動，到較不顯眼的教堂幫忙、光線較暗的社區劇院坐下來談心，與選民的交談啟迪更多。

她對密西根的聽眾們說，自己一生完整，是人妻、人母、有手足、當小孩的教母、熱愛烹飪。

今年60歲的賀錦麗在全國政治舞台，相形下初來乍到。她從政生涯一如她對選民所述，地點在白宮以外，在加州擔任檢察官及州檢察長。接下來四年擔任聯邦參議員，2020年選後進入白宮，擔任副總統這三年多提升她的能見度，但跟傳統總統候選人資履歷並不一樣，還打選戰到這個階段。

資深政治策略家馬登(Kevin Madden)表示，相形下賀錦麗當候選人，很多人仍不知道她；要花很多年才能建立那種全國聲望，扛下總統選舉的殘酷；他認為，要在108天內打造、執行那種對賀錦麗獨一無二的總統選戰，總是很大、極大挑戰。

與此同時，共和黨提名人的川普知名度很廣，拜他在實境電視節目的歷練，甚至在2016年競選前，姓名就幾乎無人不知；另外可以說2020年輸給拜登以來，他一直在競選，這個事實到今天他還拒絕承認。

對賀錦麗及其助手而言，被縮短的競選時程有利有弊。但競選時間這麼短，這個現實沒辦法改變，他們就只能盡最大可能放手一搏。