美聯社：外國干預大選激增 俄羅斯是最大威脅

駭客入侵、假訊息流竄，這些事態表明俄羅斯 、伊朗 、中國趕在總統大選前加強干預美國政治的力度。官員、科技公司、民間研究人員也從過去大選吸取教訓，即美國易受假訊息和網路間諜活動的影響，因此採取更積極的防禦措施，並迅速揭露外國對手帶來的選舉威脅。

美聯社報導，美國官員仍然保證選舉制度非常安全，任何國家的干涉都不足以改變選舉結果，然而還是能煽動選民的不信任與不和。

官員指出俄羅斯是最大威脅，是操縱美國大選最活躍、最老練的國家，利用假網站、國家控制的媒體、不知情的美國人傳播誤導性和分化內容，破壞選舉信心。本次大選更抓住移民、犯罪、經濟、救災等爭議問題，目標是削弱美國及削弱烏克蘭支持。

情報官員和分析師已確定俄羅斯支持川普 ，並利用假訊息(有時是AI生成)來抹黑民主黨對手賀錦麗，如指控她幾年前一場車禍使一名婦女癱瘓；聯邦調查局25日也證實賓州郵寄選票被燒毀的影片是由莫斯科製作。俄羅斯還會以金錢利誘名人網紅製作親俄內容，

伊朗同樣在今年明目張膽地干預，以駭客攻擊川普競選團隊，並向媒體組織和民主黨人提供竊取的通訊，從而損害共和黨的前景。美國官員稱伊朗已明確表示反對川普競選活動，因為川普在任時終止與伊朗的核協議、重新實施制裁，並下令擊殺伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)，都促使伊朗領導人誓言復仇。伊朗可能試圖在選舉後鼓勵暴力抗議，此前伊朗已秘密資助和支持反以抗議活動。

美國情報官員認為中國在本次總統大選中採取更中立的立場，並專注於下級選舉，根據候選人們在「重要問題」(如對台灣支持)的立場來針對他們。25日有消息指出，中國更廣泛間諜活動的一部分目標是川普及副手范斯(JD Vance)、賀錦麗競選活動相關人士的手機。