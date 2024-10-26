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華裔前國安副部長田凱：川普想當獨裁者 不適任總統

記者劉先進／舊金山即時報導
前華裔國土安全部副部長田凱。(取自田凱個人網頁)
前華裔國土安全部副部長田凱。(取自田凱個人網頁)

針對川普主政時期的前白宮幕僚長凱利(John Kelly)揭露川普仰慕希特勒的言論，前華裔國土安全部副部長田凱(John K. Tien)接受本報專訪時說，如果有人想成為獨裁者，想成為希特勒，想利用美國軍隊來滿足私欲，為了個人的最佳利益，而不是為了美國的最佳利益，就不能讓他隨心所欲。這就是為什麼川普不能再擔任美國總統。」

紐約時報報導引述凱利表示，川普曾稱讚希特勒做了「一些好事」，他認為若川普再當選總統，會更像一個獨裁者，符合「法西斯分子」的定義。但川普否認曾有類似言論。

曾在美國陸軍服役24年，三度出征伊拉克的田凱說，他對川普的言論並不驚訝，但很傷心，因為一位卸任總統，居然稱讚希特勒，說他想要成為那樣的人，想要成為法西斯主義者和獨裁者，想要擁有像希特勒那樣的將軍，而不是像凱利將軍向川普建議的那樣，擁有俾斯麥式的將軍。

他分析，川普從兩方面看美國，「那些忠於他的人，和投票給他的人，很大程度上就是類似他的那種『MAGA』臉。」川普的美國，把所有人分類，根據膚色、眼睛形狀等。當他成為總統時，會繼續畫分人群，「如果你不投我的票，那麼你就不是美國人，美國一半甚至更多人口自動成為內部敵人。他還想要像希特勒一樣擁有將軍，想要成為獨裁者，想要軍隊唯命是從。他會讓軍隊中的同胞們對付你我這樣的人。」

田凱強調，川普的優先事項是，不在乎世界上其他任何人。不在乎俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平做了什麼，不在乎朝鮮、伊朗或台灣，只關注自己，做他認為最好的事情，除了成為孤立主義者，讓中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮的獨裁者統治世界外，其國家安全沒有優先事項。他的所謂增加關稅，會使普通美國消費者每年的(生活)成本飆升4000元。

在田凱看來，美國不需要電視節目主持人，需要一個像賀錦麗這樣嚴肅、深思熟慮的領導者。她認真做功課，尋找對所服務的機構最有利的方法，一直為美國人民服務；她的住房新政、稅收政策幫助中產階級，令人耳目一新，值得獲得總統選票。「希望對華裔選民說，川普不在乎有色人種，甚至不在乎追隨他讓美國再次偉大運動的人，只關心自己。當我們最需要他的時候，他會逃跑躲起來，忘記那些沒有投票給他的人」。

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