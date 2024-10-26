新聞眼／支持變沉默 報老闆急「避險」凸顯選情膠著

距離選舉僅剩十天，媒體和企業家寧選擇保持中立和沉默。（路透）

華盛頓郵報在報頭下的標語「民主死於黑暗之中」（Democracy Dies in Darkness）至今仍在，這個報頭標語是2017年川普 上任後華郵 的一項顯著態度。但華郵編輯委員會25日宣布今年及今後不再背書任何總統候選人，被解讀為是老闆貝佐斯的意志，同時是對膠著選情的觀望。此舉一出，也成了其他媒體報導的材料。

相較眾多明星站台加持的熱鬧滾滾，在選舉倒數的關鍵時刻，媒體大老闆們打破慣例下令誰也不挺、從股市大亨到億萬富豪都不表態的畫面，可能被解讀為看好川普選情，媒體與企業交纏的曖昧態度，正是今年選情詭譎的最佳寫照。

民主黨總統候選人賀錦麗 的綿密造勢，除了有民主黨政治明星歐巴馬夫婦的加持，碧昂絲（Beyonce）、阿姆（Eminem）、亞瑟小子（Usher）等接力站上造勢舞台，人氣很高的泰勒絲（Taylor Swift）也宣布支持賀錦麗，場面看起來熱鬧滾滾。

但大老闆們考慮的可能不一樣。

紐約時報報導，賀錦麗有兩名隱形大咖支持者，分別是微軟創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates）和摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon），蓋茲祕密捐款給挺賀的非營利組織5000萬美元，戴蒙公開讚揚川普卻私下表態支持賀錦麗。

消息傳出後，蓋茲聲明表示，自己不支持特定候選人；摩根大通也消毒稱，戴蒙從未公開支持某人。實際上，他們過去都直言不諱地在選前站定立場。

長期作為民主黨支持者的巴菲特（Warren Buffett）日前表態，這次不支持特定候選人。

紐時進一步深挖這些商界領袖的沉默，似乎都是擔心川普重返白宮後的反撲。

接著，傳統媒體老闆們跟編輯室的矛盾檯面化，一個接一個地打破慣例「誰也不挺」，這個決定顯然不尋常，導致接二連三的異議和編輯辭職明志。

美國媒體在選前表態支持特定候選人的做法行之有年。明尼蘇達、丹佛和芝加哥等區域性報紙自2022年起陸續宣布不再表態挺全國的政治候選人，避免在媒體信賴度下降和讀者群萎縮時繼續刺激受眾。

全國性報紙洛杉磯時報和華盛頓郵報的決定一出，外界聯想到的不是媒體環境的艱困，而是將矛頭指向報業老闆黄馨祥（Patrick Soon-Shiong）與貝佐斯（Jeff Bezos），認為是他們擔憂選後被算帳，提前的「避險」動作。

具自由派色彩的電視台MSNBC直接下標稱「華郵和洛時的有錢老闆屈從川普」；且這兩家報社的編輯都有人為此請辭抗議，包含華郵的特約編輯凱根（Robert Kagan），他在美國有線電視新聞網（CNN）說，這是川普掌控媒體的開端。

距離選舉僅剩十天，即使再有理念，在經營環境愈來愈艱難、前景愈來愈難測的情勢下，媒體和企業家寧可選擇保持中立和沉默。根據最新民調，川普與賀錦麗兩人支持度不相上下，膠著程度可能是歷來總統選舉之最，不僅是美國的媒體和企業主，全球正都「屏息以待」。