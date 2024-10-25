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搖擺州密西根選情 奧克蘭大學教授：年輕世代覺得膩

中央社／底特律市25日專電
旅美學者蘇巧寧觀察，川普支持者更樂於插助選牌，大聲宣告挺川立場。擺置風格也是相當霸氣。圖為密西根州的大型挺川普立牌。(中央社)
旅美學者蘇巧寧觀察，川普支持者更樂於插助選牌，大聲宣告挺川立場。擺置風格也是相當霸氣。圖為密西根州的大型挺川普立牌。(中央社)

美國12次總統大選中，「取密西根者得白宮」上演了9回，密州是兵家必爭之地，年輕人投票率也是關鍵。身在一級戰區的副教授蘇巧寧發現學生對選情疲乏，又怕踩對方地雷讓友誼翻船，多不願碰觸政治議題。

美國選民10天後將選出下一任總統，票票重要，但在密西根州等關鍵搖擺州的投票結果，很大程度上將決定最終勝負。

幾件事可以看出密西根州的份量，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）掀牌宣布副手後，密西根就是兩人「合體」亮相的地點之一。她在9月也多次回防密州。

共和黨總統候選人川普同樣常跑密西根州，鎖定電動車議題拉攏汽車之城底特律，川普二度遭暗殺未遂後，首次露面的地點也是密州，這個月還在8天之內去了底特律兩趟。

蘇巧寧任教的奧克蘭大學（Oakland University）離底特律約半小時車程，學生以白人居多，雖然校內分別挺民主黨及共和黨的學生社團不時造勢，也有專業度不輸坊間報紙的校刊大做選舉特刊，但整體而言，校園內選味淡，鋪天蓋地的政治新聞讓學生們相當膩，還不如討論心理健康。

在通訊新聞及公共關係系任教的蘇巧寧，常希望能在課堂上把選舉時事議題帶入，與學生談選舉傳播、廣告操作，卻難激起學生討論熱度。

她今天表示，學生一方面認為選舉新聞已經是一種疲勞轟炸，不願多談。另一方面是選情非常緊繃，學生怕踩到彼此的紅線，「在課堂上想要有這種時事、政治的討論，都是非常困難的」。

膚色同質性高的奧克蘭大學與主打多元進步的密西根大學（University of Michigan）相隔約80公里，前者對選舉疲乏，後者則有民主黨橫掃校園的氣勢；前者少聊兩黨戰況，後者下午5時左右還有人在投票中心排隊，要親手把票投入票箱。

密西根大學前台灣學生會會長王兆瑋昨天指出，密大滿滿自由派思潮、學生組成多元，校內外不時可見挺賀錦麗及推廣公平、多元、共容（EDI）的海報，支持民主黨的團體非常活躍，還辦趴看總統辯論，挺川聲量存在但相對低。

對王兆瑋來說，密西根大學是他對美國所有想像的啟蒙。4年大學生涯過去，他對社會議題的看法都受到密大自由派校風潛移默化，難成保守的共和黨信徒，如果有選舉權，這票也是賀錦麗穩拿。

「我在一個非常自由派、非常民主黨、非常藍（民主黨代表色）、（民主黨）聲音很大的學校薰陶4年，基本上很難不投給民主黨」。

王兆瑋認為，川普如果要在校園裡獲得支持，必須打破過去保守的作風。不過，川普針對女性及種族歧視言論「已經回不去了」，難以從學生的記憶中抹滅。賀錦麗的自由立場相對吃香，容易在密西根大學引發共鳴。

密西根「大學城」（college town）的投票意向，也印證蘇巧寧及王兆瑋對當地大學生中，有人冷感，也有人是民主黨基本盤的觀察。

大學城內的華希特諾郡（Washtenaw）及殷爾姆郡（Ingham），分別是密西根大學及密西根州立大學（Michigan State University）的所在地。美國新聞與世界報導（US News & World Report）指出，當地選民2016年並未大舉出籠，但在2020年卻有一定程度的動員，目標下架川普。

2022年，大學城選民也是密西根民主黨州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）得以連任的功臣之一。

出了賀錦麗聲量高的大學城，民主黨支持者反而有些「隱匿於世」，形成巨大反差。

蘇巧寧觀察，川普支持者更樂於插助選牌，大聲宣告挺川立場。擺置風格也是霸氣，有些人會把牌子擺在路正中間，「就是非要你看到」。賀錦麗支持者不是不表態，就是隱密地把助選牌擺在窗旁，必須相當靠近才會察覺。

不表態的原因因人而異，蘇巧寧認為，其中一項可能是對人身安全有些疑慮，因為川普支持者無論言語或是肢體上，常有些「過激」表現。

蘇巧寧任教的奧克蘭大學離底特律約半小時車程，學生以白人居多，雖然挺民主黨及共和黨...
蘇巧寧任教的奧克蘭大學離底特律約半小時車程，學生以白人居多，雖然挺民主黨及共和黨的學生社團不時造勢，但整體而言，鋪天蓋地的政治新聞讓學生們相當疲乏。(中央社)

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