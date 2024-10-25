WSJ：拜登政策不受歡迎 賀錦麗難以切割

華爾街日報分析，絕大多數選民認為，賀錦麗如果當選，將延續拜登政府不受歡迎的政策。美聯社

華爾街 日報25日分析，民主黨總統候選人賀錦麗 披掛上陣三個月來，始終難以跟拜登 總統切割，絕大多數選民認為，賀錦麗如果當選，將延續拜登政府不受歡迎的政策。分析提出，賀錦麗是否必須採取更多步驟與拜登脫鉤，引起關注。

報導指出，選民注意到賀錦麗未能說明將如何做得跟拜登不一樣。華爾街日報最新全國民調顯示，54%受訪者認為賀錦麗將延續拜登政策，41%選民則說賀錦麗將把新構想與領導風格帶進白宮。統計顯示，在仍可以被說服、尚未決定投票哪位候選人的游離選民中，頗高比例認為賀錦麗將延續拜登政策；認為賀錦麗將遵循拜登政策的游離選民與認為賀錦麗將走新方向的游離選民，大約是3比1。

被問到哪位候選人能帶來有必要的改變，49%選民回答川普，40%選民則說賀錦麗。哪位候選人對於未來懷抱願景，45%選民認為是川普，43%選民則說賀錦麗。

距離選舉日剩下倒數10天，華爾街日報民調顯示，川普支持度47%，領先賀錦麗的45%。相較之下，華爾街日報8月份民調中，回答選項包括第三黨候選人與獨立候選人，當時賀錦麗支持度比川普多2%。

非黨派線上通訊出版物「庫克政治報告」(Cook Political Report)選舉分析專家瓦瑟曼(David Wasserman)指出，賀錦麗參選以來的核心挑戰就是能否把握改革風潮。

瓦瑟曼說，改革對賀錦麗是艱難任務，有37%到40%選民認為拜登執政成果豐碩，賀錦麗必須在這些選民當中贏得高度支持，但同一時間還要爭取希望出現改變的選民青睞。他形容：「這是非常不好走的政治鋼索。」

華爾街日報分析，共和黨總統候選人川普與共和黨陣營看準賀錦麗難以跟拜登切割的弱點，批評賀錦麗將在移民、經濟等領域沿用拜登政策。賀錦麗幕僚坦承，賀錦麗必須加強努力，向選民凸顯跟拜登不同的個人特質。

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