我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

WSJ：拜登政策不受歡迎 賀錦麗難以切割

記者顏伶如／即時報導
華爾街日報分析，絕大多數選民認為，賀錦麗如果當選，將延續拜登政府不受歡迎的政策。美聯社
華爾街日報分析，絕大多數選民認為，賀錦麗如果當選，將延續拜登政府不受歡迎的政策。美聯社

華爾街日報25日分析，民主黨總統候選人賀錦麗披掛上陣三個月來，始終難以跟拜登總統切割，絕大多數選民認為，賀錦麗如果當選，將延續拜登政府不受歡迎的政策。分析提出，賀錦麗是否必須採取更多步驟與拜登脫鉤，引起關注。

報導指出，選民注意到賀錦麗未能說明將如何做得跟拜登不一樣。華爾街日報最新全國民調顯示，54%受訪者認為賀錦麗將延續拜登政策，41%選民則說賀錦麗將把新構想與領導風格帶進白宮。統計顯示，在仍可以被說服、尚未決定投票哪位候選人的游離選民中，頗高比例認為賀錦麗將延續拜登政策；認為賀錦麗將遵循拜登政策的游離選民與認為賀錦麗將走新方向的游離選民，大約是3比1。

被問到哪位候選人能帶來有必要的改變，49%選民回答川普，40%選民則說賀錦麗。哪位候選人對於未來懷抱願景，45%選民認為是川普，43%選民則說賀錦麗。

距離選舉日剩下倒數10天，華爾街日報民調顯示，川普支持度47%，領先賀錦麗的45%。相較之下，華爾街日報8月份民調中，回答選項包括第三黨候選人與獨立候選人，當時賀錦麗支持度比川普多2%。

非黨派線上通訊出版物「庫克政治報告」(Cook Political Report)選舉分析專家瓦瑟曼(David Wasserman)指出，賀錦麗參選以來的核心挑戰就是能否把握改革風潮。

瓦瑟曼說，改革對賀錦麗是艱難任務，有37%到40%選民認為拜登執政成果豐碩，賀錦麗必須在這些選民當中贏得高度支持，但同一時間還要爭取希望出現改變的選民青睞。他形容：「這是非常不好走的政治鋼索。」

華爾街日報分析，共和黨總統候選人川普與共和黨陣營看準賀錦麗難以跟拜登切割的弱點，批評賀錦麗將在移民、經濟等領域沿用拜登政策。賀錦麗幕僚坦承，賀錦麗必須加強努力，向選民凸顯跟拜登不同的個人特質。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

美國總統大選熱門話題

賀錦麗 拜登 華爾街

上一則

紐時封關民調：賀錦麗與川普支持度48%平手

下一則

賓州天主教堂被控參與選舉舞弊 修女駁斥

延伸閱讀

紐時封關民調：賀錦麗與川普支持度48%平手

紐時封關民調：賀錦麗與川普支持度48%平手
挺巴群眾怒轟「不投支持種族屠殺者」 賀錦麗遭抗議次數領先川普

挺巴群眾怒轟「不投支持種族屠殺者」 賀錦麗遭抗議次數領先川普
工會盟友催票無用？賀錦麗恐難搶藍領票…紐時分析2原因

工會盟友催票無用？賀錦麗恐難搶藍領票…紐時分析2原因
性虐、埋屍…200多年前寄宿學校強迫同化 拜登今向原住民道歉

性虐、埋屍…200多年前寄宿學校強迫同化 拜登今向原住民道歉

熱門新聞

CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50

超人氣

更多 >
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊