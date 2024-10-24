關鍵州選情緊繃 知名分析師席佛直覺「川普將勝選」

共和黨總統候選人、前總統川普23日抵達喬治亞州的Turning Point Action造勢活動。（美聯社）

距離總統大選投票日不到2周，知名選舉分析師兼統計專家席佛（Nate Silver）近日撰文表示，他現在的「直覺」是共和黨總統候選人、前總統川普 將勝選，但他警告不要太相信任何人的直覺。

國會山莊網站報導，席佛在紐約時報23日刊登的一篇客座評論中寫道，這場選戰是五五波，這是「唯一負責任的預測」，而民調 顯示，所有7個關鍵戰場州的選情都極為緊繃。但席佛接著表示，如果要逼他回答比較看好誰，他會說川普。

席佛寫道，「我的直覺是川普會贏。我想許多焦慮的民主黨員也這麼認為」。他也表示，「但我認為你不應該太看重任何人的直覺，包括我」。

席佛接著指出，「相對的，你應該接受這個事實，五五波的預測就真的意味五五波。你也應該知道這些預測可能是錯的，而且這種情況可能發生在川普或賀錦麗 方面」。

儘管川普和賀錦麗的支持度基本上一直不相上下，但川普的勝率在最近幾天似乎已上揚。舉例來說，在國會山莊/Decision Desk HQ的預測中，川普20日首度變成略為有利，以52%領先賀錦麗的48%。「經濟學人」21日公布最新預測顯示，川普以54%超越賀錦麗的45%。根據席佛創辦的538網站最新模擬，川普在100場選戰中勝出51場。

然而，席佛指出，民調誤差可能影響結果，預測將移往哪個方向並不容易，還列出了川普或賀錦麗表現可能優於民調的原因。

席佛最後寫道，在選情如此緊繃狀況下，一個細微的誤差就可能導致民調出錯，某位候選人可能比預期贏得更加輕鬆，「如果其中一位候選人獲得相對的決定性勝利，或者出現比2020年更大變化，超過大多數人的直覺，別驚訝」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點