美國23位諾貝爾經濟學家發公開信 批川普2政策種3惡果
有線電視新聞網（CNN）報導，逾半數美國在世的諾貝爾經濟學獎得主聯名發表公開信，支持副總統賀錦麗的經濟政策，認為「遠優於」前總統川普的經濟計畫，尤其點出川普關稅和減稅政策將招致三大惡果。
這封聯名信由哥倫比亞大學教授史提格里茲帶頭簽署，總計有23位諾貝爾經濟學獎得主簽名，包括今年剛獲此殊榮的兩位麻省理工學院經濟學家，江森與艾塞默魯（他們與芝加哥大學教授羅賓森共同獲獎）。
聯名信上寫道：「總統候選人尚未充分揭露經濟計畫的細節，但他們的說法與昔日的所做所為，賦予我們一幅清晰的景象，呈現不同的經濟願景、政策和做法。」
這群重量級經濟學者接著說：「儘管我們對各種經濟政策特點的見解各不相同，整體而言，我們相信，賀錦麗的經濟計畫將改善我國的健康、投資、永續性、韌性、就業機會，以及公平性，而且遠優於川普反建設性的經濟計畫。」
這23位經濟專家擔心，川普的政策，包括對盟國和友邦祭出高關稅，以及為企業和個人降低累退稅（regressive tax），將導致三大惡果：「物價上揚、赤字擴大、不公平加劇」。他們更指出，經濟繁榮最重要的決定性因素，是法治和政經可確定性，但「川普對這些都構成威脅」。
他們認為，對照下，「賀錦麗強調的政策能強化中產階級、提升競爭並助長創業精神。就議題逐一而論，賀錦麗的經濟政見在增強經濟實力與造福我們國家及全民方面，將遠超過川普所能做的」。
聯名信結語說：「簡言之，賀錦麗的政策將導致更強的經濟表現，伴隨著更強健、更持久也更公平的經濟成長。」
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
參與連署的23位諾貝爾經濟學獎得主名單及其獲獎年份如下：
艾塞默魯（Daron Acemoglu），2024
江森（Simon Johnson），2024
高爾丁（Claudia Goldin），2023
戴蒙（Douglas Diamond），2022
因本斯（Guido W. Imbens），2021
巴納吉（Aghhijit Banerjee），2019
杜芙洛（Esther Duflo），2019
諾德豪斯（William D. Nordhaus），2018
羅默（Paul M. Romer），2018
塞勒（Richard H. Thaler），2017
哈特（Sir Oliver Hart），2016
迪頓（Sir Angus Deaton），2015
席勒（Robert J. Shiller），2013
羅斯（Alvin E. Roth），2012
戴蒙德（Peter A. Diamond），2010
麥斯金（Erie S. Maskin），2007
梅爾森（Roger B. Myerson），2007
菲爾普斯（Edmund S. Phelps），2006
恩格爾（Robert F. Engle III），2003
史提格里茲（Joseph E. Stiglitz），2001
艾克洛夫（George A. Akerlof），2001
麥克法登（Daniel L. McFadden），2000
莫頓（Robert C. Merton），1997
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