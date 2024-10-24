美國23位諾貝爾經濟學家發公開信 批川普2政策種3惡果

2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。（路透）

有線電視新聞網（CNN）報導，逾半數美國在世的諾貝爾 經濟學獎得主聯名發表公開信，支持副總統賀錦麗 的經濟政策，認為「遠優於」前總統川普 的經濟計畫，尤其點出川普關稅和減稅政策將招致三大惡果。

這封聯名信由哥倫比亞大學教授史提格里茲帶頭簽署，總計有23位諾貝爾經濟學獎得主簽名，包括今年剛獲此殊榮的兩位麻省理工學院經濟學家，江森與艾塞默魯（他們與芝加哥大學教授羅賓森共同獲獎）。

聯名信上寫道：「總統候選人尚未充分揭露經濟計畫的細節，但他們的說法與昔日的所做所為，賦予我們一幅清晰的景象，呈現不同的經濟願景、政策和做法。」

這群重量級經濟學者接著說：「儘管我們對各種經濟政策特點的見解各不相同，整體而言，我們相信，賀錦麗的經濟計畫將改善我國的健康、投資、永續性、韌性、就業機會，以及公平性，而且遠優於川普反建設性的經濟計畫。」

這23位經濟專家擔心，川普的政策，包括對盟國和友邦祭出高關稅，以及為企業和個人降低累退稅（regressive tax），將導致三大惡果：「物價上揚、赤字擴大、不公平加劇」。他們更指出，經濟繁榮最重要的決定性因素，是法治和政經可確定性，但「川普對這些都構成威脅」。

他們認為，對照下，「賀錦麗強調的政策能強化中產階級、提升競爭並助長創業精神。就議題逐一而論，賀錦麗的經濟政見在增強經濟實力與造福我們國家及全民方面，將遠超過川普所能做的」。

聯名信結語說：「簡言之，賀錦麗的政策將導致更強的經濟表現，伴隨著更強健、更持久也更公平的經濟成長。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點