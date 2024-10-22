挪威基金：若川普當選 與中國往來歐企面臨最大風險

共和黨候選人川普。(美聯社)

挪威主權財富基金一名高階主管今天表示，鑑於川普表示將對中國進口商品提高關稅，若共和黨 在美國總統大選獲勝，與中國密切往來的歐洲企業受到的不利影響將最為嚴重。

美國總統大選將於11月5日登場，根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）的民調，共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）選情呈現拉鋸。

資產管理規模1.8兆美元基金的挪威央行投資 管理公司（Norges Bank Investment Management）副執行長格蘭德（Trond Grande）表示：「共和黨（候選人）可能會…進一步加劇我們所看到的地緣政治緊張局勢。」

「有一方關於關稅和制裁的討論比另一方更多。」

挪威央行投資管理公司的投資遍及全球9000家公司，總體上傾向於自由貿易，因為投資報酬率更好。

格蘭德說，「我們看到一個更加兩極分化的世界，關稅上升、貿易和商業減少」，因此對該基金不利。

當被問及如果川普勝選，歐洲是否尤其會受到不利影響時，格蘭德表示，考慮到歐洲企業與中國有廣泛的商業往來，「你可以看到，一名候選人若當選，它們的情況會比另一名候選人當選更糟」。

根據基金數據，截至6月30日，該基金約27%的投資在歐洲。

格蘭德表示，無論誰贏得選舉，美國國內經濟將大致維持不變。挪威央行投資管理公司一半資金投資在美國。

他說：「民主黨和共和黨候選人之間的差異…對美國來說不一定那麼重要。」