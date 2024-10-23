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新聞評論／選情緊繃 可能重演4年前冗長開票

華盛頓記者張文馨
川普22日到北卡州造勢，支持者穿著47號球衣象徵希望川普當上美國第47任總統。（路透）
川普22日到北卡州造勢，支持者穿著47號球衣象徵希望川普當上美國第47任總統。（路透）

下個月的總統大選空前激烈緊繃，民主黨評估7個搖擺州的勝負可能都在1個百分點之內決定，共和黨人已發動橫跨多州共上百起、鎖定郵寄選票的法律攻勢，選戰局勢膠著可能重演2020冗長開票局面，美國民主的品質再度受到考驗。

今日美國報（USA TODAY）21日公布的全國民調顯示民主黨總統候選人賀錦麗支持度45%，共和黨總統候選人川普的支持度為44%；路透22日公布的調查結果顯示賀錦麗以46%對上川普的43%，選舉研究網站「五三八」（FiveThirtyEight）預測兩人勝率分別為50%。

在搖擺州的局勢也相當膠著，紐約時報的民調追蹤顯示，北卡羅來納州、密西根州、內華達州、賓州和威斯康辛州，兩人差距都在1個百分點之內，川普在喬治亞州和亞利桑那州分別領先2個百分點。賀錦麗陣營一名資深顧問告訴今日美國報，7個關鍵州最後勝負可能都在1個百分點之內。

2020年大選投票結束後第四天才確認由拜登勝選，當時約有46%的選民使用不在籍投票，延長開票時間；這次選舉到目前為止，提前投票人數已逾1600萬人，在多數州都無法事先計票的規範下，誰都不敢說大選結果何時底定。

川普2020年拒絕承認敗選，並在選後展開法律戰未果；這次，共和黨人也在包括搖擺州在內的多州以捍衛選舉公正性為由，祭出法律攻勢，希望限制選民登記與郵寄選票計票，並賦予法官有權推翻地方選舉結果的權力。

賀錦麗22日接受專訪重提川普不肯接受選舉結果的歷史，也說自己為「川普今年在開票完成前就搶先宣布勝選」做好準備，這是賀錦麗的政治攻勢，也凸顯美國選舉品質受到嚴重挑戰。

直到如今，仍有部分共和黨人堅定相信2020年的選舉「被偷走」，而且很快，這場選舉是否公正也可能再次上演各說各話的詭異局面，山雨欲來，美國社會的對立與分歧如何影響這個國家的民主品質，答案很快揭曉。

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