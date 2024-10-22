我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

川普炸薯條造勢惹議 部分網友揚言抵制「拒吃麥當勞」 專家分析利弊

中央社／費城21日綜合外電報導
前總統川普20日到賓州一家麥當勞動手炸薯條，並遞出一份炸好的薯條。（美聯社）
前總統川普20日到賓州一家麥當勞動手炸薯條，並遞出一份炸好的薯條。（美聯社）

共和黨總統候選人川普20日在麥當勞公司（McDonald's Corp.）同意下化身分店員工，親自炸薯條和處理得來速訂單，替大選造勢。麥當勞21日強調，該公司未支持任何候選人。

美聯社報導，川普20日到賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）郊區1間麥當勞餐廳「快閃」上班。在川普到訪期間，該間麥當勞並未對外營業。

美國財經媒體CNBC指出，川普此舉旨在嘲弄民主黨競爭對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。賀錦麗自稱20多歲時曾在麥當勞打工1個夏天，但川普在毫無證據的情況下多次指控她撒謊，並遭賀錦麗駁斥。

據美聯社取得、麥當勞向員工發送的內部訊息，麥當勞表示，這間分店的加盟業主賈科曼托尼奧（Derek Giacomantonio）得知川普有意造訪賓州的餐廳後，主動與總公司聯繫，並獲麥當勞同意舉辦這場活動。

麥當勞表示，「得知前總統（川普）的要求後，我們秉持公司的一項核心價值來看待此事，也就是我們的大門對所有人敞開。」

「麥當勞並未支持任何參選公職的候選人，在接下來的總統大選中也將是如此。我們非紅也非藍，我們是金色的。」

麥當勞表示，旗下加盟商也曾邀請賀錦麗及其副手華茲（Tim Walz）到訪餐廳。

針對賀錦麗是否曾在麥當勞打工，該公司並未在內部訊息中加以說明。該公司僅稱，他們「為賀錦麗在拱門下工作的美好回憶」感到自豪，還說多達1/8的美國人都曾在麥當勞工作。

川普炸薯條的畫面也在社群媒體上引來一些反彈。今天上午，搜尋引擎谷歌（Google）上「抵制麥當勞」的搜尋量短暫飆升；部分社群平台X（前身為推特）用戶揚言將拒吃麥當勞。

路易斯安那州杜蘭大學（Tulane University）弗利曼商學院（Freeman School of Business）行銷學教授海多克（Chris Hydock）認為，麥當勞同意讓川普前往該餐廳，可謂相當冒險。

他的研究顯示，一旦品牌與爭議性候選人或立場扯上關係，無論是否有意為之，持反對立場的消費者的反應通常更大。

海多克說，小公司有時可從這種操作手法中受益，因為即使是爭議性立場，也有助贏得更多關注和顧客，但麥當勞早已是個知名品牌。

「川普在麥當勞工作，無助吸引更多顧客。這麼做的唯一效果就是惹毛部分的人。」

然而，公關公司羅森集團（Rosen Group）總裁羅森（Lori Rosen）指出，麥當勞不太可能因這起事件遭受長期損害。

她說：「麥當勞同意前總統川普店內工作的相關報導和宣傳早就超越社群媒體上的負面評論。我不確定美國人民能否從這次宣傳活動中受益，但麥當勞顯然處於有利位置。」

美國總統大選熱門話題

麥當勞 川普 賀錦麗

上一則

誰當美總統對克宮都沒差？路透：俄官媒明顯青睞川普

下一則

情報部門示警：若賀錦麗當選 俄羅斯恐煽動示威

延伸閱讀

誰當美總統對克宮都沒差？路透：俄官媒明顯青睞川普

誰當美總統對克宮都沒差？路透：俄官媒明顯青睞川普
經濟學人：川普當選機率54% 超車賀錦麗8月來首見

經濟學人：川普當選機率54% 超車賀錦麗8月來首見
民主黨「藍牆」3州崩裂？賀錦麗北卡也告急

民主黨「藍牆」3州崩裂？賀錦麗北卡也告急
懲罰拜登中東政策？川普在阿拉伯裔領先賀錦麗2個百分點

懲罰拜登中東政策？川普在阿拉伯裔領先賀錦麗2個百分點

熱門新聞

民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50
愛吃速食的美國共和黨籍總統候選人川普今天在白襯衫、紅領帶外頭穿上黑色和黃色廚房圍裙，在賓夕法尼亞州一家麥當勞餐廳炸薯條。（美聯社）

川普麥當勞炸薯條想酸賀錦麗 又對她送上生日祝福

2024-10-20 18:36
賓州聯邦參議員凱西（左）跟威斯康辛州聯邦參議員鮑德溫2023年6月在參院健康、教育、勞工與退休金委員會的聽證會上交談。資料照片。路透

選情告急？民主黨聯邦參議員投廣告 跟川普攀關係拉票

2024-10-19 11:07

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制