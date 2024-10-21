披著「突發新聞」外衣 美國大選惡意假訊息混淆視聽

民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗。（美聯社）

一名保守派網紅在網路放送關於賀錦麗 （Kamala Harris）的惡意假訊息時，大聲嚷嚷說這是「突發新聞」。大選當頭，連新聞行話都成了工具，被拿來放大選舉謊言。

法新社報導，媒體常用於傳達重大新聞發展的術語「突發新聞」被不當使用，不過是科技平台持續攻擊事實的現象之一。研究人員說，科技平台在重要選舉年針對假訊息的防範，不若往日嚴格。

假「新聞」網站氾濫，以及把假訊息賴到合法媒體頭上的手法日增，在調查顯示一般人對傳統媒體信任降至歷史新低之際，披著「突發新聞」外衣的惡意假訊息，再一次傷害了人們對傳統媒體的信任。

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研究組織「新聞守門人」（NewsGuard）政治編輯霍華德（Sam Howard）告訴法新社，散布惡意假訊息者「用上『突發新聞』等術語，顯然是想暗示其合法性」。

「這種手法在2024年散布的虛假美國政治論述中，發揮了顯著的作用。」

右翼網紅強生（Benny Johnson）最近在社群平台X對280萬粉絲發布的貼文寫道：「突發新聞：環球電視台（Univision）無意間發布了賀錦麗在市民大會（Town Hall）活動中使用提詞機的證據。」

強生放上民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗在拉斯維加斯市民大會的片段，其中短暫出現一個提詞機，上面寫著文字，接著提詞機畫面消失。

但這個假訊息被法新社的事實查核人員揭穿，市民大會主持人證實，提詞機只放上他的西班牙語開場白，但這個假訊息已在臉書（Facebook）和TikTok等平台傳開。

X平台上另一則被法新社揭穿的貼文寫著：「突發新聞：德州州務卿指示投票 所工作人員接受非公民駕照 作為投票身分證件。」

聯邦法律禁止不具美國公民身分者在總統選舉中投票。

本月，X平台上多個帳戶發布了摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）支持川普的「突發新聞」。

戴蒙否認了這一說法，他的發言人告訴媒體，戴蒙並未支持任何候選人。

霍華德說，今年截至目前為止，「新聞守門人」已經發現36個與即將到來的選舉相關、被人使用「突發新聞」一詞散播的假訊息。