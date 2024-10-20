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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

分析：川普、賀錦麗戰略模糊 避免捲入台海衝突

記者李人岳／台北報導
共和黨總統候選人川普（左）與副總統賀錦麗。(路透)
共和黨總統候選人川普（左）與副總統賀錦麗。(路透)

總統大選進入最後階段，兩黨候選人賀錦麗川普近期紛紛被問台海議題。台灣戰略學者分析，川普與賀錦麗發言都明顯重新傾向戰略模糊，顯示未來不管誰上台，都不會願意捲入台海兩岸衝突；台方處理兩岸問題，應注意美國態度的微妙變化，更多著墨如何避險。

淡江大學整合戰略研究中心研究員揭仲指出，從去年「拜習會」後，拜登總統的談話已趨向戰略模糊方向，賀錦麗參選後，發言也是標準的戰略模糊。川普更不喜歡提到出兵保台。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中分析，一般判斷即使川普在競選期間出現許多驚人言論，他也不太可能大幅改變美國政策。

李大中指出，美國政壇看待台灣，著眼點不外乎地緣戰略的地位、軍備投資夠不夠、社會韌性強不強和先進半導體，而且兩黨不管誰都一樣「非常赤裸裸」。台灣應思考如何讓他們認清台灣的價值不只這些。

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揭仲說，未來不管誰當選，台灣被要求增加國防支出的壓力絕對不會降低。近幾年國防預算還能維持GDP的2%以上主要靠新式戰機採購和海空戰力提升兩項特別預算，迄後年執行完畢後，政府必須思考年度國防預算是否要從現行的125億美元增至187億美元。

揭仲提醒，美國政府絕對會更不希望被捲入兩岸衝突，美中戰略競爭態勢雖不變，但美國也不想過早捲入與中國的衝突。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲指出，川、賀兩人現在才是真的陷入「蟒蛇絞殺」，選戰最後必將聚焦內政，台方應跳脫過去寄望他人安全保證窠臼，思考如何提高自衛能力。他舉例，明年國防預算只占總預算第四位，友台國家擔憂台灣自衛決心，這是台方要自省之處。

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