對中科技出口新限制 加州國會議員「只會傷害美企」籲解禁

加州國會議員致信呼籲拜登政府解除科技出口中國的新限制。圖為在北京舉行的國際高科技博覽會。(美聯社)

拜登政府計畫在8月公布新規定，擴大美國阻止某些國家向中國出口半導體製造設備，但包括日本 、荷蘭及南韓等國的關鍵晶片 製造設備將獲豁免。這意味荷蘭的阿斯麥(ASML)、日本的東京電子(Tokyo Electron)等主要晶片設備製造商，將不受新規影響，可繼續向中國出口相關製造設備。

加州 民主黨國會議員對此大表不滿，認為這個新規定只會損害美國企業的利益，應該解禁。

加州聯邦參議員帕迪亞(Alex Padilla)及聯邦眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)，8月13日聯名致函聯邦商務部監管出口管制的次長埃斯特維茲(Alan Estevez)，指出這個對中國的出口新限制，「只會讓長期經營的美國公司陷入死亡漩渦」，因為美國的盟友未對自己的公司實施類似的嚴厲限制。

兩位議員在信裡「要求政府停止額外的單邊出口管制，直到有充分理由證明，這類管制不會損害美國在先進半導體和半導體製造設備方面的競爭力」。

他們在信中強調，並不是要求拜登政府取消對中國的出口限制，而只是反對在盟友未同步實行的情況下，實施「對國家安全利益存在疑問」的規則，故此「敦促利用美國政府一切可以使用的影響力，讓盟友與我們的出口管制保持一致」。

商務部表示，國會辦公室已與兩人聯繫，並將透過適當管道作出回應。

加州是美國多個頂級晶片製造設備公司，包括科林研發(Lam Research Corporation)、應用材料集團(Applied Materials)及科磊集團(KLA) 的所在地，因此非常注重這個問題。

今年6月，埃斯特維茲先後到荷蘭及日本，敦促盟國進一步限制中國生產尖端半導體及晶片的能力，但未要求限制出口相關設備。