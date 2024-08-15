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岸田不連任／民調一再破底 黨內逼宮下黯然交棒

編譯江昱蓁／綜合報導
日本首相岸田文雄14日在東京舉行記者會，宣布不會參加9月自民黨總裁選舉。(美聯社)
日本首相岸田文雄14日在東京舉行記者會，宣布不會參加9月自民黨總裁選舉。(美聯社)

日本首相岸田文雄宣布將下台，主要是經濟問題和獻金醜聞讓岸田支持度一再破底，引發黨內逼宮壓力，迫使岸田交棒。

日本經濟新聞、每日新聞等媒體上月的日本全國民調顯示，岸田的內閣支持率僅略高於20%，是連續13個月低於30%。在日本，內閣支持率若跌破30%，被視為進入「危險水域」，跌破20%則陷入「下台水域」。岸田近來的支持率無疑徘徊在「下台水域」附近。

日經新聞指出，日本前首相安倍晉三於2022年遭暗殺，兇手供稱作案動機是不滿安倍與統一教往來，衍生出自民黨內統一教問題，岸田處置不當致使內閣支持率由當年5月的66%，一路下滑至12月的35%。

岸田文雄內閣支持度變化
岸田文雄內閣支持度變化

其次，是減稅效果不彰。岸田內閣於2023年9月祭出「定額減稅」方案，但新措施趕不上日幣接連貶值、物價陡升速度，選民感受到通膨壓力，且認為減稅是岸田因應選舉的政策買票，讓岸田民調進一步下滑。

去年11月自民黨爆發各派系議員違反政治獻金法，將超過認募配額的款項當作回扣且未依法申報，形成議員「小金庫」，醜聞不斷延燒，讓黨內最大派系安倍派和岸田自己的派系相繼宣布解散。

為彌補獻金醜聞，岸田向執政夥伴公民黨讓步，修改政治獻金法強化規範。然而，黨內大老、副總裁麻生太郎反對修法，也不願解散派系，兩人關係生變，自民黨內部開始傳出逼宮聲浪。

日本 安倍 民調

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