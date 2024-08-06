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中企來美投資遭質疑 專家憂美中恐雙輸

編譯陳韻涵／綜合報導
國軒高科計畫在美國密西根州投資設廠，但招來質疑和猜忌。圖為國軒員工在安徽合肥工廠。(新華社)
國軒高科計畫在美國密西根州投資設廠，但招來質疑和猜忌。圖為國軒員工在安徽合肥工廠。(新華社)

來美投資的中國企業雖然帶來技術和就業機會，卻在美中競爭擴展至商業領域之際遭受懷疑；專家形容這是雙輸的局面，而最新案例即為中國電動車電池製造商「國軒」(Gotion)在密西根州的23億6000萬元建廠計畫。

美聯社報導，受到美國龐大市場的誘惑，中企帶著資金、就業機會和技術來美，但中美競爭加劇波及商界，中企面臨的質疑聲浪愈來愈高。

美國對中國的警惕，加上北京政府希望保護其技術競爭力，可能導致全球兩大經濟體的關係破裂，傷害企業、職員和消費者，甚至破壞有助穩定美中關係的經濟基礎。

賓州巴克內爾大學(Bucknell University)政治與國際關係教授朱志群(Zhiqun Zhu)透過電郵表示，「這對美中而言是雙輸的局面，主因是美中競爭，美國政府與中國打交道時，往往考慮國安優於經濟利益。」

喬治城大學(Georgetown University)商學院助理教授劉立之(Lizhi Liu)表示，此一趨勢和美國減少投資中國，可能傷害中美關係。

最新例證即為2022年斥資23億6000萬元在密西根州建廠的電動車電池製造商「國軒」，國軒的母公司為中國上市的「國軒高科」(Gotion High-Tech)，國軒高科是中國第四大車載電池企業。

這項建廠計畫曾被譽為密西根州北部「史上最大的經濟發展計畫」，為密西根州帶來數千個就業機會，密州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)當年也表示歡迎；事過境遷，國軒高科的建廠計畫如今成為議員和居民關注的焦點。

眾院的中國議題特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar，共和黨)帶頭指控國軒疑強迫勞動，並稱他擔心該企業可能涉入北京的間諜活動，致力於擴大中國在美國的影響力；國軒否認這些指控。

穆勒納爾最近在密西根州舉行的一場圓桌討論會上說：「我希望看到密州北部有更多就業機會和投資，但我們不能歡迎那些將我們視為敵人的人所控制的企業，也不該允許他們在此設廠。」

劉立之則說：「美中的強勁投資關係不僅對兩國經濟原因很重要，對國安也非常重要，交織的經濟利益將降低發生重大衝突、甚至戰爭的可能性。」

密西根州 就業 投資

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