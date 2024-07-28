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司法部指控TikTok 收集美國用戶「敏感」數據

記者胡玉立／綜合報導

司法部26日晚間向華府聯邦上訴法院提交文件，指控短影音平台TikTok，透過收集美國人對控槍、墮胎和宗教等分裂性社會議題的看法，擴大其收集用戶大量資訊的能力。

這份文件是聯邦政府針對TikTok平台未來的後續法律鬥爭中，首次提出重大辯辭。美國政府禁止TikTok在美運行，TikTik反控拜登政府違憲，此案口頭辯論訂在9月。

政府律師寫道，TikTok及其總部位於北京的母公司「字節跳動」(ByteDance)使用名為Lark的內部網路套裝系統，讓TikTok員工直接與字節跳動在中國的工程師交談；TikTok員工使用Lark，發送有關美國用戶的敏感數據，這些資訊最終儲存在中國伺服器上，字節跳動在中國的員工可以存取。

政府提交法庭的新文件指稱，Lark的內部搜尋工具之一，允許字節跳動和TikTok在美國和中國的員工，收集有關用戶內容信息，其中包括用戶對墮胎或宗教等敏感話題的看法。

TikTok平台有逾1億7000萬美國人使用。根據拜登總統4月簽署的法律，若抖音國際版TikTok公司不中斷與中國母公司字節跳動的關係，可能會在幾個月內面臨禁令。

TikTok禁令法律在兩黨支持下通過；立法者和政府官員擔心中國當局可能透過操縱用戶信息流的算法，迫使字節跳動交出美國用戶數據或影響公眾輿論，以支持北京利益。

美國資深情報官員布萊克本(Casey Blackburn)在支持政府論點的文件中寫道：「情報報告進一步顯示，字節跳動和抖音國際版TikTok已採取行動，回應中國政府審查中國境外內容的要求。」

司法部嚴厲警告，中國政府可能正在進行所謂「祕密內容操縱」，並指該演算法的目的可能是想塑造用戶收到的內容。政府簡報指稱，「中國可能會透過指示字節跳動或TikTok，祕密操縱該演算法，進一步推進其現有的惡意影響行動，加大力道破壞對我們民主的信任並加劇社會分裂。」

TikTok發言人豪雷克(Alex Haurek)聲明表示，該法庭文件任何內容都「無法改變憲法站在我們這一邊的事實」，「TikTok禁令將壓制1億7000萬美國人的聲音，違反憲法第一修正案。」

此案口頭辯論訂9月進行。

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