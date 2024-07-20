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華爾街日報駐俄記者被控間諜 遭俄國判刑16年…換囚埋伏筆？

記者張聲肇／綜合報導
華爾街日報駐莫斯科特派員伊凡．格什科維奇(右)被控間諜罪，獲判刑16年。(美聯社)
華爾街日報駐莫斯科特派員伊凡．格什科維奇(右)被控間諜罪，獲判刑16年。(美聯社)

俄國以間諜罪名起訴的美國華爾街日報(The Wall Street Journal，簡稱WSJ)駐莫斯科特派員伊凡．格什科維奇(Evan Gershkovich)19日被判處在戒備最森嚴的監獄服刑16年。美聯社說，俄國在秘密審判庭上迅速判刑，可能替兩國換囚埋下伏筆。

格什科維奇本人、華爾街日報、美國政府，都堅決否認罪名，反控俄國捏造、誣陷。

理光頭、身體削瘦、身著深色T恤的格什科維奇在什沃德洛夫斯克(Sverdlovsk)地區法院玻璃環罩的被告席上站著聆聽宣判，面無表情，偶爾展露微笑。敏內耶夫法官(Andrei Mineyev)問他，對判決有沒有任何疑問？他答：「沒有，庭上。」

法官讀完宣判書後，法院裡面突然有人大叫，「伊凡，我們愛你！」

根據法院發布的新聞，控辯雙方的結辯沒有公開舉行，格什科維奇從頭到尾也沒有認罪。檢方求刑18年，法官判決16年。

拜登總統得知後說，格什科維奇遭到俄國政府構陷，因為他的職業是記者，又是美國人。「我們正努力讓他獲釋，我們會持續這麼做。我一直都說，聯合國也有同樣結論，那就是俄國毫無疑問的讓伊凡陷入冤獄。新聞報導不是犯罪行為。」

道瓊集團執行長、華爾街日報發行人拉圖爾(Almar Latour)和總編輯塔克(Emma Tucker)說，俄國把美國記者定罪，「可恥又虛偽」。

他們指出，「伊凡被關在監獄已478天，這是冤獄，害他遠離家人與朋友，也無法報導新聞，發生這一切就是因為他正正當當從事新聞業。我們將持續竭盡所能，促使伊凡獲釋並支持他的家人。新聞業不是犯罪行業，他獲釋之前，我們絕不終止努力。這一切必須立刻終止。」

拉圖爾說，速審速決正顯示「獨裁政權底下，審判可以任意為之，由幕後黑手操控一切，」而這情況也進一步證實，間諜罪完全就是「捏造的」。

現年32歲的格什科維奇2023年3月29日在烏拉爾山地區耶卡特靈伯格(Yekaterinburg)採訪時被捕，罪名是替美國政府收集機密資訊。

華爾街日報駐莫斯科特派員伊凡．格什科維奇(中)被控間諜罪，獲判刑16年。圖為今年...
華爾街日報駐莫斯科特派員伊凡．格什科維奇(中)被控間諜罪，獲判刑16年。圖為今年4月他隔著玻璃出庭。(美聯社)

俄國 華爾街 監獄

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