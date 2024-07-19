拜登、川普利空陰霾未散 美股續跌 拋售範圍擴至道瓊

華爾街本周終於對聯準會(Fed)今年降息 的前景充滿信心，但由於國內及地緣政治、貿易風險令市場不安，主要股指遭遇更多動盪。科技股18日未能翻轉頹勢，那斯達克 指數遭遇2022年以來最糟的一天，拋售範圍擴大。

雅虎財經報導，勞動力市場出現降溫跡象，持續申請失業救濟人數再次創下2021年11月以來的最高水準，進一步增強了降息的希望。

但科技股利空罩頂，那斯達克指數下跌125.7點或逾超過0.7%至17871.22點；史坦普500指數跌43.68點或近0.8%至5544.59點；道瓊工業平均指數繼17日創下歷史收盤紀錄後，18日無力維持，收盤跌533點或1.29%至40665點。以小型股為主的羅素2000指數近期雖創下歷史性漲幅，也跌1.85%至2198點。

那斯達克指數連兩日下跌近3.5%，部分原因是美國對中國出口限制可能升級。晶片股輝達(Nvidia)、台積電 、艾司摩爾(ASML)都因市場從科技巨頭轉向其他領域而受到重創，18日三者均進一步下跌。

台積電ADR因前總統川普質疑美國是否應該保台的言論等利空，16日盤後開始大跌逾6%，不過強勁的季度財報暫時提振了市場情緒，利潤成長36%、並看好人工智慧(AI)榮景而上調今年銷售前景，18日盤後持續上漲，截至發稿漲約1%。

其他方面，投資人正在密切關注總統大選，因川普各種言論可能再度影響市場；拜登總統則在競選的關鍵時刻感染了新冠病毒(COVID-19)，民主黨內又傳出換將聲音。

FANG股之一的網飛(Netflix)18日公布第二財季收益超出預期，但由於本季的營收未達預期，18日盤後交易下跌約2%。