拖延拜登提名 民主黨議員串連阻網路唱名表決

據POLITICO報導，數十名聯邦眾院民主黨 人正在串連一項計畫，以反對黨內原計畫提早確認提名拜登 參選2024年總統的行動，他們認為這一做法抑制關於其候選人資格的激烈辯論。

POLITICO取得由加州民主黨籍聯邦眾議員霍夫曼(Jared Huffman)傳閱的草擬信件，這是自周末前總統川普遭遇未遂暗殺以來，民主黨首次有人公開表示，許多黨員對於拜登候選人資格的未來深感不安。

霍夫曼採訪中表示：「這是民主黨全國委員會(DNC)糟糕的一步。有人認為這是封鎖辯論的巧妙手段，我猜是藉由絕對的勢力來達成一致，但不應這樣。」他拒絕確認信函的存在。

這群民主黨人的信函並未明確呼籲拜登退出競選，而是稱這代表了不同觀點，即便如此，許多民主黨人一直私下懇求更多同仁出面呼籲拜登停止競選。

推動新提名人選的行動已經重回公眾視野，眾院民主黨人現在似乎首度認真地動員組織計畫，許多民主黨人私下透露，他們希望敦促民主黨眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)或前眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)等領袖自行採取更果斷的行動。

該草擬信函敦促DNC成員不要舉行線上唱名表決，而是在下個月芝加哥大會的慣例時間進行，信件內容堅持，「將提名程序提前近一個月，這種前所未有的異常行動沒有法律上正當的理由」。

該信函的一些簽署人已經呼籲拜登退出，一些人則尚未發表意見，「然而，我們所有人都同意，透過不必要且前所未有的線上唱名表決，來抑制討論和倉促地阻止民主黨選票的任何可能變動 ，是一個糟糕的主意」。

信函指出，「這會在可能是最糟糕的時候嚴重削弱民主黨的士氣和團結，包括會議代表、志工、基層組織者、捐助者和一般選民」。