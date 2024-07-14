性愛節目名人「露絲博士」紐約逝世 享耆壽96歲

著名性治療師「露絲博士」，12日在紐約住所逝世。(美聯社)

美國著名性治療師，被稱為「露絲博士」的韋斯特海默(Ruth Westheimer) 12日在紐約市寓所逝世，之前一個月她剛度過96歲生日，家人13日發出訃聞說將舉行私人喪禮。

身材嬌小的「露絲博士」出生於德國 猶太裔家庭，先後在法國及美國接受大學教育及成為心理學家，上世紀80年代起，在電台及電視主持性教育節目，因坦率談論曾經禁忌的話題，成為流行偶像、媒體明星和暢銷書作家。

她曾出版超過40本著作，到晚年仍然工作，去年底更獲紐約州任命為首位「寂寞大使」，協助民眾解決新冠疫情後的情緒障礙問題。

原名卡羅拉．露絲．西格爾(Karola Ruth Siegel)的「露絲博士」，1928年6月4日出生，是德國一個富裕猶太家庭的獨生女，10歲因逃避納粹 大屠殺給父母送到瑞士，戰後先到法國開始受教育，之後再到美國。

1961年在第三次婚姻與也是納粹德國難民、工程師韋斯特海默(Manfred Westheimer)成為夫婦，丈夫1997年因中風併發症去世。

60年代末她先在紐約市計畫生育 協會工作，對性關係的諮詢工作愈來愈有興趣，在成立治療性功能診所的同時，接受NBC旗下社區電台之邀，在深宵主持一個有關「性」的節目。

電台最初曾擔心是個色情節目，但她笑嘻嘻帶有德國口音的聲音，只有4英尺7英寸的身高，加上淵博的性知識，在80年代初成為全國焦點。1984年首次主持自己的電視節目「露絲醫生秀」，後來贏得了有線電視傑出獎。

她說過，「如果我們能夠像談論飲食一樣談論性生活，而不帶有任何不對勁的隱含意義，那麼我們就會更進一步。」

「露絲博士」80年代的崛起，與有人不滿當時雷根政府反對計畫生育有關，有些保守派甚至攻擊她在宣揚「挑逗的性話題」及「不道德行為」。

她的成功其實很簡單，坦率的性話題當時已是一種必需品，但很少人敢談論，但她可以公開的討論。