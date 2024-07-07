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加薩和平露曙光 哈瑪斯擬接受美國方案分階段停火 內唐亞胡未回應

編譯廖振堯／綜合報導
加薩和平露曙光，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」可望達成停火和釋放人質的框架協議。圖為6日在英國倫敦舉行的挺巴示威中，示威者打出「給和平一個機會」的標語。(路透)
加薩和平露曙光，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」可望達成停火和釋放人質的框架協議。圖為6日在英國倫敦舉行的挺巴示威中，示威者打出「給和平一個機會」的標語。(路透)

以色列哈瑪斯(Hamas)的停火談判僵持數月，哈瑪斯要求任何協議都必須包括徹底結束戰爭的條款，談判因而陷入困境：哈瑪斯擔心釋放人質後以色列將重啟攻勢，以色列則擔心哈瑪斯將無限拖延談判和停火，而不釋放人質。不過近日談判似乎出現曙光，一名哈瑪斯和一名埃及官員6日表示該組織已初步批准美國支持的加薩分階段停火協議提案，放棄「以色列徹底結束戰爭」的關鍵條款。

美聯社報導，這兩名匿名官員透露美國方案首先是為期六周的「全面停火」，在此期間釋放老年、病患和女性人質，以換取數百名關押在以色列監獄的巴勒斯坦人。官員稱這42天裡，以軍將從加薩北部人口稠密地區撤軍，讓流離失所的民眾得以返家。另一位高階哈瑪斯成員補充說，第一階段釋放的人員將包括女兵。

加薩和平雖曙光初露，但以色列軍隊6日仍繼續轟炸加薩走廊。圖為巴勒斯坦人當天抱著被...
加薩和平雖曙光初露，但以色列軍隊6日仍繼續轟炸加薩走廊。圖為巴勒斯坦人當天抱著被以色列炸彈炸死的親人遺體。(歐新社)

前兩名官員表示，第一階段的釋放人質期間，哈馬斯、以色列、調解者將談判第二階段的條款，以釋放剩餘的男性人質，包括平民和士兵，以色列作為回報也應釋放更多的巴勒斯坦人。第三階段便是釋放所有剩餘人質，包括死者遺體，並開始為期一年的重建計畫。

兩位官員表示，哈瑪斯仍希望調停者簽下書面保證，確保第一階段協議生效後，以色列將繼續談判永久停火協議。第一位哈瑪斯官員表示該組織是在收到調停者的「口頭承諾和保證戰爭不會恢復，談判將持續直到達成永久停火」後才批准美國方案的，「現在我們希望這些保證有白紙黑字」。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)辦公室沒有回應置評請求，華府也未立即發表評論。內唐亞胡5日證實以色列情報單位莫薩德(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)已閃電訪問關鍵調停者卡達，但「雙方仍然存在分歧」。

這是哈瑪斯明顯的妥協，有機會讓長達九個月的毀滅性戰鬥首次暫停，並為未來進一步談話奠定基礎，但各方仍警告無法保證達成協議。內唐亞胡一直堅持可以停火但不會結束戰爭，直到目標實現：摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力、所有扣押人質返還。

哈瑪斯 以色列 加薩

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