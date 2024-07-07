鄭文燦涉貪 賴清德：若涉非法都應辦 柯文哲：早有傳聞

時任副總統的賴清德總統（左）和時任行政院副院長的海基會董事長鄭文燦（右）一同出席「青年企業家遇見賴清德」時同框。（本報資料照片）

台北海基會董事長鄭文燦涉貪，500萬元台幣交保，賴清德 總統6日表示，不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，毋枉毋縱，打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，目的是要維護國家的生存發展、社會的安定，以及回應人民深刻的期待。

台總統府、台行政院、民進黨 6日口徑一致表示，尊重司法，期盼司法單位秉持毋枉毋縱的精神，盡速釐清事實真相。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也說，不清楚案件內容，完全尊重檢調偵辦。

台行政院發言人陳世凱是透過媒體群組表示，案件正在司法調查中，政院尊重司法調查程序，也期望司法單位盡速釐清事實真相。

民進黨發言人吳崢則表示，此案仍在偵辦中，期盼檢調毋枉毋縱，盡速釐清事實真相。

台北海基會表示，尊重司法調查程序，期望司法單位盡速釐清真相。

桃園市民進黨部主委黃傅淑香表示，稍早才得知消息，就靜待司法調查釐清。

但一位不願具名的民進黨立委說，鄭文燦應該會知所進退，靜待調查，畢竟鄭文燦涉入的是屬於重罪的貪汙案，後續官司曠日廢時，在野黨勢必窮追猛打。

國民黨 主席朱立倫6日表示，司法要查清楚、毋枉毋縱外，「我畢竟是桃園的老縣長，很遺憾發生這樣的事情，希望檢調及法院趕快釐清」。

民眾黨主席柯文哲說，過去鄭文燦的傳聞就很多，既然檢方已介入，就等待調查結果。