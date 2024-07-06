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航空公司問題多 去年投訴近10萬件 創2020年以來新高

記者張聲肇／綜合報導
航空旅客去年向運輸部的投訴近10萬宗，旅客直接向航空公司的投訴還不包括在內。圖為丹佛機場。(美聯社)
航空旅客去年向運輸部的投訴近10萬宗，旅客直接向航空公司的投訴還不包括在內。圖為丹佛機場。(美聯社)

搭機旅行的問題層出不窮， 去年聯邦政府收到近10萬宗對航空公司的投訴，創下2020年以來新高。

運輸部5日表示，2023年不滿航空公司服務的投訴接近9萬7000宗，比前年的8萬6000宗足足多了1萬有餘，因為數量太龐大，到7月初才全部整理、統計完畢。

2020年，新冠病疫導致航班大減，航空公司退款給購票民眾卻行動遲緩，導致投訴案件驟增，沒想到生意恢復後，投訴不減反增。休士頓飛行意識(FlightAware)軟體與資料公司說，去年美國航空業者總共取消了11萬6700航班，占總航班數的1.2%，比前年21萬500航班(總航班2.3%)大有改進，可是延誤率卻高達21%。

今年迄今，航班取消占總數1.3%，不算高，但延誤班機占總數仍高達21%左右。

運輸部收到的投訴，超過三分之二針對美國航空業而發，四分之一不滿外國航空公司服務，其餘是對旅行社等旅遊業者不滿。

其中，身障旅客遭遇不平待遇的投訴案，比2022年增加了四分之一。遭受歧視的投訴，總數雖然不多，仍比前年增加很多，主要是抱怨遭受種族歧視或國籍歧視。

航空公司收到的投訴更多，因為有些人不知道如何申訴，也有人懶得向政府申訴。但是各航空公司都沒公布投訴的數量。

運輸部說，它正在將旅客投訴與處理制度現代化，以善盡監督航空業者的職責。可是，光是統計完畢去年投訴信，就比往年晚了好幾個月，去年下半年投訴量也到5日才公布。

航空旅客去年向運輸部的投訴近10萬宗，旅客直接向航空公司的投訴還不包括在內。圖為...
航空旅客去年向運輸部的投訴近10萬宗，旅客直接向航空公司的投訴還不包括在內。圖為亞特蘭大機場。(歐新社)

種族歧視 聯邦政府 休士頓

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