紐約吃熱狗大賽 他吞58個首奪冠 切斯納轉戰德州 5分鐘吞57個

來自芝加哥的貝爾托列提以58個熱狗的紀錄贏得「納森吃熱狗大賽」冠軍。(路透)

布魯克林 (布碌崙)康尼島 「納森國際吃熱狗大賽」(Nathan’s Hot Dog Eating Contest)7月4日國慶日如約回歸，女子賽事由常勝冠軍須藤美貴(Miki Sudo)以10分鐘吞掉51個熱狗的成績打破自己的紀錄，第10次衛冕冠軍；男子賽事則因「大白鯊」切斯納(Joey Chestnut)今年遭禁賽，而讓冠軍寶座有了懸念，最終由來自芝加哥 的貝爾托列提(Patrick Bertoletti)以58個熱狗的紀錄贏得冠軍。

影音來源：YouTUbe

「Nathan's國際吃熱狗大賽」創辦於70年代，每年國慶日在布魯克林康尼島舉行，吸引成千上萬名觀眾到現場觀看，已成為紐約國慶日的標誌性活動；儘管天氣炎熱，仍有大批粉絲到場支持，現場人潮將街道塞滿、寸步難行，還有不少觀眾帶著熱狗形狀的帽子，為選手加油。

蟬聯冠軍多年的喬伊·切斯納(Joey Chestnut)今天在德州布利斯堡和陸軍士兵比賽，5分鐘吃了57個熱狗麵包，比另四位參賽者共吃了49個熱狗麵包還多。

切斯納今年未出賽，但仍是賽場上的關注對象，不少粉絲身穿表示支持的「釋放喬伊」(Free Joey)上衣，手舉標牌等，表達主辦方對其禁賽的不滿，路邊也有攤販蹭熱度製造商機，販賣有關切斯納的周邊商品；美國飲食大聯盟(Major League Eating)發言人、兼當日的主持人謝伊(George Shea)表示，切斯納未能出賽，他比誰都難過，並指永遠都歡迎切斯納回來。

須藤美貴吞掉51個熱狗，續打破自己紀錄，第10次衛冕「納森吃熱狗大賽」冠軍。(記者顏潔恩／攝影)

影音來源：YouTUbe

在女子比賽中，38歲的日裔須藤美貴打破自己的紀錄，同時創下此比賽有史以來的最高紀錄，共吃下51個熱狗，獲得了她的第10個粉紅腰帶，「我只是很開心又一年把這個腰帶領回家了」；須藤美貴在比賽還剩6分鐘20秒時便已衝破20個熱狗大關，被謝伊稱讚是他有史以來看過她狀態最好的一次。

第二名是來自日本東京的海老原真曉(Mayoi Ebihara)，作為第二年出戰的選手，以出乎意料的好成績吃下37個熱狗，老將Michelle Lesco則以23個熱狗取得第三名；在台上領獎時，海老原真曉熱淚奪眶，須藤美貴將另兩人拉到身邊擁抱，比賽增添溫馨時刻。

男子組比賽最終由39歲、綽號為「深盤」(Deep Dish)的芝加哥選手貝爾托列提，以58個熱狗獲得冠軍，這是自2015年蟬聯冠軍以來，首次冠軍寶座由切斯納以外的參選者奪得，可其曾創下的76個熱狗紀錄相比，貝爾托列提的成績仍相差甚遠；第二和第三名則分別由艾斯博(Geoffrey Esper)、韋伯(James Webb)以53和52個熱狗贏得。