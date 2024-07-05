我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

2死7傷 國慶日酒駕 撞進曼哈頓下東城公園

紐約吃熱狗大賽 他吞58個首奪冠 切斯納轉戰德州 5分鐘吞57個

記者顏潔恩／紐約報導
來自芝加哥的貝爾托列提以58個熱狗的紀錄贏得「納森吃熱狗大賽」冠軍。(路透)
來自芝加哥的貝爾托列提以58個熱狗的紀錄贏得「納森吃熱狗大賽」冠軍。(路透)

布魯克林(布碌崙)康尼島「納森國際吃熱狗大賽」(Nathan’s Hot Dog Eating Contest)7月4日國慶日如約回歸，女子賽事由常勝冠軍須藤美貴(Miki Sudo)以10分鐘吞掉51個熱狗的成績打破自己的紀錄，第10次衛冕冠軍；男子賽事則因「大白鯊」切斯納(Joey Chestnut)今年遭禁賽，而讓冠軍寶座有了懸念，最終由來自芝加哥的貝爾托列提(Patrick Bertoletti)以58個熱狗的紀錄贏得冠軍。

影音來源：YouTUbe

「Nathan's國際吃熱狗大賽」創辦於70年代，每年國慶日在布魯克林康尼島舉行，吸引成千上萬名觀眾到現場觀看，已成為紐約國慶日的標誌性活動；儘管天氣炎熱，仍有大批粉絲到場支持，現場人潮將街道塞滿、寸步難行，還有不少觀眾帶著熱狗形狀的帽子，為選手加油。

蟬聯冠軍多年的喬伊·切斯納(Joey Chestnut)今天在德州布利斯堡和陸軍士兵比賽，5分鐘吃了57個熱狗麵包，比另四位參賽者共吃了49個熱狗麵包還多。 

切斯納今年未出賽，但仍是賽場上的關注對象，不少粉絲身穿表示支持的「釋放喬伊」(Free Joey)上衣，手舉標牌等，表達主辦方對其禁賽的不滿，路邊也有攤販蹭熱度製造商機，販賣有關切斯納的周邊商品；美國飲食大聯盟(Major League Eating)發言人、兼當日的主持人謝伊(George Shea)表示，切斯納未能出賽，他比誰都難過，並指永遠都歡迎切斯納回來。

須藤美貴吞掉51個熱狗，續打破自己紀錄，第10次衛冕「納森吃熱狗大賽」冠軍。(記...
須藤美貴吞掉51個熱狗，續打破自己紀錄，第10次衛冕「納森吃熱狗大賽」冠軍。(記者顏潔恩／攝影)

影音來源：YouTUbe

在女子比賽中，38歲的日裔須藤美貴打破自己的紀錄，同時創下此比賽有史以來的最高紀錄，共吃下51個熱狗，獲得了她的第10個粉紅腰帶，「我只是很開心又一年把這個腰帶領回家了」；須藤美貴在比賽還剩6分鐘20秒時便已衝破20個熱狗大關，被謝伊稱讚是他有史以來看過她狀態最好的一次。

第二名是來自日本東京的海老原真曉(Mayoi Ebihara)，作為第二年出戰的選手，以出乎意料的好成績吃下37個熱狗，老將Michelle Lesco則以23個熱狗取得第三名；在台上領獎時，海老原真曉熱淚奪眶，須藤美貴將另兩人拉到身邊擁抱，比賽增添溫馨時刻。

男子組比賽最終由39歲、綽號為「深盤」(Deep Dish)的芝加哥選手貝爾托列提，以58個熱狗獲得冠軍，這是自2015年蟬聯冠軍以來，首次冠軍寶座由切斯納以外的參選者奪得，可其曾創下的76個熱狗紀錄相比，貝爾托列提的成績仍相差甚遠；第二和第三名則分別由艾斯博(Geoffrey Esper)、韋伯(James Webb)以53和52個熱狗贏得。

康尼島 布魯克林 芝加哥

上一則

執政黨決策出錯？65%英國人後悔「脫歐」 反映大選結果

下一則

23人藥檢未過關 美查中國泳將禁藥 世界泳總收到傳票

延伸閱讀

紐約曼哈頓國慶煙火秀 華人下午帶折凳排隊卡位

紐約曼哈頓國慶煙火秀 華人下午帶折凳排隊卡位
俄軍奪烏東兩村 烏無人機襲擊俄邊境地區

俄軍奪烏東兩村 烏無人機襲擊俄邊境地區
俄羅斯稱防空系統建功 邊境附近擊落36架烏克蘭無人機

俄羅斯稱防空系統建功 邊境附近擊落36架烏克蘭無人機
澳總理：阿桑吉認罪協議 澳洲多趟赴美秘密任務促成

澳總理：阿桑吉認罪協議 澳洲多趟赴美秘密任務促成

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解