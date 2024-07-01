解散國會政治豪賭 法媒：馬克宏慘輸

法國國會選舉首輪投票 上月30日登場，初步計算，極右翼得票率居首，執政黨遭遇歷史性挫敗，法媒形容總統馬克宏 「慘輸」。

本月稍早，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)中間派陣營在歐洲議會(European Parliament）選舉慘輸給極右翼政黨「國民集會黨」(RN)後，於9日宣布解散國會並提前選舉。

法國國會下議院國民議會(National Assembly)總計577個席次要改選，採兩輪投票制，第2輪將於7月7日舉行。

極右翼國民集會黨與極左翼不屈法國(LFI)的開票中心都擠滿支持者，然而兩者心情卻大不同：前者歡呼吶喊，後者抱頭哀鳴。

在席次預估上，法國公眾意見機構(IFOP)指出，國民聯盟將獲得240到270個國民議會席次，左翼聯盟則會有180至200席，馬克宏所屬的陣營將有60到90席，傳統右派共和黨(LR)則可能只有30至50席。

換言之，若極右派氣勢持續，不僅能取得國民議會相對多數，甚至可能拿下國會絕對多數席次。

馬克宏選在歐洲議會選舉後極右派氣勢正旺時毅然決定解散國會，是一場政治豪賭。

如今首輪面臨歷史性挫敗，費加洛報(Le Figaro)形容為「即將結束的(國會)多數，在被淘汰邊緣」；十字報(La Croix)稱「馬克宏解散國會賭注慘輸」；迴聲報(Les Echos)則表示馬克宏「處境糟糕」。

首輪投票中獲得50%選票的候選人可直接當選，不需舉行第2輪投票。國民集會黨精神領袖瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)首輪就在她的選區直接當選。

她今晚向媒體表示，「民主說話了…沒有模糊的投票，顯示了選民在七年糟糕與有害的執政後，渴望翻新頁的心願」，並呼籲選民於第2輪給予極右派在議會中的絕對多數。

國民集會黨黨魁巴德拉(Jordan Bardella)則呼籲支持者動員，為了「第五共和歷史上最具決定性的投票」。

首輪投票中獲得12.5%以上得票率的候選人都可進入第2輪，因此接下來許多選區都將呈現「三腳督」局面，部分則是兩黨決鬥的場景。

左派的社會黨(PS)第一書記弗和(Olivier Faure)當晚也在電視上警告，「自第二次世界大戰後，極右派首度可能治理國家」。

他呼籲黨內同志於第二輪投票中，「只要有極右派當選的風險」，就必須自行退選。執政聯盟「同在」做出同樣要求，一切為了打擊極右派國民聯盟。

然而也有候選人立即發聲明指出，將奮戰到底，不會自動退選，例如性別平等暨反歧視 權理部長貝潔(Aurore Bergé)，使得防堵極右翼的投票策略增添變數。

馬克宏當天傍晚向媒體表示，上升的投票率顯示法國人希望「澄清政治狀況，我們將服從他們的民主選擇」。面對國民議會，馬克宏呼籲第二輪有更民主、更具共和精神的大規模集結。

接下來無論各選區是三腳督或兩黨對決，都將極大程度影響法國政壇。這場重要的選舉恐將永遠改變法國政治樣貌，同時見證極右翼政黨的首次掌權。