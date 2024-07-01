法國會選舉首輪 極右派政黨國民集會黨大勝

法國大選第一輪投票的出口民調顯示，極右派獲勝。圖為極右派政黨領袖雷朋(中)投票。(路透)

法國國會下議院國民大會(National Assembly) 6月30日的第一輪選舉落幕，出口民調 顯示雷朋(Marine Le Pen)的國民集會黨(National Rally)斬獲歷史性大勝，該黨名義黨魁巴德拉(Jordan Bardella)有可能出任總理，但最終結果仍要看7月7日第二輪選舉前，各黨的討價還價而定。

路透(Reuters)報導，各家民調的出口民調指出，國民集會黨取得約34%的選票，對法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)的政黨可謂重大挫敗；國民集會黨的得票比率，相形左派及中間派政黨，可謂大幅領先，包括馬克宏得票在20.5%到23%的「團結」(Together)聯盟，而匆匆組成的左派「新人民陣線」(New Popular Front)據估取得約29%的選票。

法國大選第一輪投票的出口民調顯示，極右派獲勝。圖為法國總統馬克宏(右)攜夫人投票。(美聯社)

出口民調與選前民調結果吻合，讓雷朋的支持者歡欣慶祝；只是反移民 、懷疑歐元的國民集會黨能否組成政府，與親歐盟的馬克宏「共存」，猶未明朗，要等7日的決選而定。

國民集會黨過去長期遭選民唾棄；黨的實際黨魁雷朋致力重塑黨的形象，想洗刷種族歧視、反猶太的色彩，此一戰術恰恰投合選民對馬克宏、生活成本高昂而憤怒，又對移民疑慮重重，所以奏效。

美聯社報導，但只有第二輪選舉結束，才能確定雷朋政黨及其盟友能取得必要的絕對多數，得組成政府，而著手落實他們的競選承諾，拆除馬克宏的許多重大政策及外交政策政綱，其中包括法國停止運送長程飛彈給烏克蘭，供其對抗全面入侵的俄國所用。國民集會黨與俄國淵源很深。

路透報導，國民集會黨下周勝選而掌權的機率，還要看接下來幾天敵對政黨的政治交易，才能決定。在過去，中間偏右及中間偏左政黨都會團結起來，阻擋國民集會黨取得政權，但通稱「共和陣線」(republican front)的能量，目前已不比過去。

法國大選第一輪投票的出口民調顯示，極右派獲勝。圖為極右派候選人的海報。(路透)

30日選民投票率約66%，相當高，顯示法國這次出現三方角逐的選區可能創紀錄；專家表示，如此有利於國民集會黨的程度，要大於左右對決。

政黨縱橫捭闔幾乎30日晚間馬上展開；馬克宏呼籲選民力挺「顯然既共和又民主」的候選人；按他最近的說法，就是排除國民集會黨以及極左「不屈法國黨」(France Unbowed party)的候選人。中間偏左及中間偏右的政黨高層均呼籲，自己得票第三名的候選人退出選舉。