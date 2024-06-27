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美大使伯恩斯轟中武器供俄侵烏「犯下大錯」 中方反擊

編譯潘勛／綜合報導
美國駐中國大使伯恩斯26日在上海出席活動，再度直言批評北京當局，指中國透過提供飛彈科技及其他武器，供俄國侵略烏克蘭，「犯下大錯」，造成歐洲的「生存危機」。(美聯社)
美國駐中國大使伯恩斯26日在上海出席活動，再度直言批評北京當局，指中國透過提供飛彈科技及其他武器，供俄國侵略烏克蘭，「犯下大錯」，造成歐洲的「生存危機」。(美聯社)

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)26日在上海再度直言批評北京當局，指中國透過提供飛彈科技及其他武器，供俄國侵略烏克蘭，「犯下大錯」，造成歐洲的「生存危機」；中國外交部發言人毛寧反擊表示，伯恩斯的發言不符事實，背離中國國家主席習近平與美國總統拜登去年11月在舊金山峰會的重要共識。

美聯社報導，伯恩斯在上海復旦大學的一個活動中演說時指出，美國認為中國允許數以千計的中國公司把如此之多的組件、科技組件、微處理器、硝化纖維素送去俄國，供俄國強化、鞏固其國防基礎工業，遂行殘酷戰爭，實在犯下大錯。

伯恩斯指出，中國在俄羅斯侵烏戰爭中並未保持中立，事實上與俄國站同一邊，這個決定與中國長期堅持的「尊重主權及領土完整」背道而馳。

中方堅稱並未直接軍援俄國，但俄烏戰爭自爆發至今，中國一直維持與俄強勁的貿易關係，習近平與俄國總統普亭多次互訪。

中國還大肆採買俄國石油、天然氣，注資給俄國戰時經濟命脈，緩解其受到的國際制裁。俄國2022年2月入侵烏克蘭以前，中俄便簽署協議，矢言兩國「友誼無上限」；中國還拒絕依實情描述俄國的侵略，並責備北約組織(NATO)挑釁普亭。

伯恩斯最近接受華爾街日報(WSJ)專訪時，批評北京破壞美中民間文化及教育交流，盤詰並恫嚇參加美方活動的中國公民，還加強限制美駐中大使館在社媒貼文，升高反美情緒。

報導說，毛寧指出中國事實上出於相互尊重而行動，阻撓兩國人民交流的是美方；伯恩斯大使的言論不符事實，背離兩國領袖在舊金山峰會的重要共識，與中美共存之道不一致，無助於雙邊關係健全穩定發展。

毛寧指出，美國官方在國家安全的託詞下，騷擾、盤詰在美求學的中國公民，有時甚至遣返；這類行動已造成嚴重的寒蟬效應，影響許多中國人心目中的美國形象。

值此美國選舉年，美中兩國想穩定關係很吃力，目前還交互指控，另對北京間接在俄烏戰爭支援俄國、中國加強出口以維繫其經濟而齟齬。華府表示，中國對外傾銷已不公平地扭曲全球市場。

美國駐中國大使伯恩斯(中)26日在上海出席活動，再度直言批評北京當局，指中國透過...
美國駐中國大使伯恩斯(中)26日在上海出席活動，再度直言批評北京當局，指中國透過提供飛彈科技及其他武器，供俄國侵略烏克蘭，「犯下大錯」，造成歐洲的「生存危機」。(美聯社)

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