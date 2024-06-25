內唐亞胡稱將兵力北調 接下來準備要打真主黨

以色列總理內唐亞胡說，在結束與哈瑪斯戰鬥後，接下來他可能鎖定打擊黎巴嫩武裝團體真主黨。圖為以色列坦克正在邊界整裝待發。(路透)

以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，他只接受部分停戰條款，不會終結以色列與巴勒斯坦激進分子「哈瑪斯 」八個月以來的戰爭，不僅讓美國支持的以哈戰爭停戰協議備受考驗，也讓遭哈瑪斯挾持的人質家屬憂心忡忡。

內唐亞胡23日晚接受保守派廣播公司「以色列14頻道」(Israeli Channel 14)專訪時不諱言表示，他「準備好接受部分協議，部分人質將獲釋」。

美聯社報導，目前仍有約120名人質被押在加薩 走廊。

內唐亞胡表示，「短暫停戰後，我們將持續戰鬥，為的是完全消滅哈瑪斯。我不會放棄這點。」

內唐亞胡的評論與他先前所言相似，目前正值以哈戰爭敏感時刻，雙方對最新停戰協議的分歧愈來愈大，也可能挫敗斡旋停戰協議的一方。

內唐亞胡的說法與拜登總統5月宣布的協議綱領相悖，拜登形容該協議為「以色列協議」，另有以色列人稱之為「內唐亞胡協議」。

內唐亞胡的措辭可能讓美以關係緊張，美方積極透過外交手段調停。

這項三階段協議以哈瑪斯釋放人質交換以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯，但以哈之間的衝突與不信任持續。

哈瑪斯堅持永久停戰、以軍全數撤離加薩，否則不會釋放人質；拜登上月宣布協議內容時，稱協議內容涵蓋前述訴求。

然而，內唐亞胡表示，以色列致力摧毀哈瑪斯的軍事和統治能力，確保去年10月7日模式的攻擊不再發生；以軍若從加薩全面撤離，哈瑪斯的最高領導層和大部分部隊仍完好無損，幾乎肯定哈瑪斯將重新掌控加薩並再次武裝。

內唐亞胡接受支持他的電台訪問時表示，現階段的戰鬥正邁向終點，以色列將派更多軍隊到北部邊境對抗黎巴嫩軍事組織真主黨(Hezbollah)，可能開闢新戰線，但不代表在加薩的戰爭結束。

人質家屬對內唐亞胡逐漸失去信心，認為他顯然基於政治考量而不願推進協議。