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說好的美中共同緝毒？ 中廠商小包裹寄芬太尼原料至墨西哥

編譯徐薏茹／綜合報導
儘管中國承諾與美國合作，打擊毒品買賣，但中國廠商持續以小包裹郵寄可供製造芬太尼之化學原料至墨西哥。圖為美國海關與邊境執法人員查獲的芬太尼。(路透)
儘管中國承諾與美國合作，打擊毒品買賣，但中國廠商持續以小包裹郵寄可供製造芬太尼之化學原料至墨西哥。圖為美國海關與邊境執法人員查獲的芬太尼。(路透)

拜登總統和中國國家主席習近平去年11月承諾恢復共同打擊非法毒品買賣，在促進芬太尼生產的龐大中國供應網路中造成短暫的衝擊，然而根據華盛頓郵報報導，之後中國廠商仍持續運作。

據「華盛頓郵報」報導，毒品供應商在中國地方官員視察時暫停國際訂單生產，並開始散布新的法規提醒，北京向製藥產業發送警告通知，並關閉25家銷售芬太尼原料的中國公司。

中美官員讚賞這一突破性的協議，這是地緣政治緊張局勢擾動兩國關係後，近三年來的首次相關合作。

但過了七個月，當初的同批賣家表示，一切如常進行。

三名參與非法毒品原料出口和線上平台銷售廣告的消息人士指出，運送生產芬太尼之化學品的傳統路線大部分仍暢通無阻。

他們描述今年在稍微調整以避免審查後恢復銷售的情況，包括調整包裝上的海關標籤，轉向幾乎具有相同應用的替代化合物。

去年11月拜習會後 只暫停生產了6周

一名銷售人員在湖北一家生產芬太尼原料1-Boc-4-AP和動物用鎮靜劑賽拉嗪(xylazine)的化學公司工作，他表示：「也許未來會有一些影響，但在現在不是問題。」他稱公司1月恢復這兩種化合物銷往墨西哥的生意，此前公司在拜習會後暫停生產六周。

這些賣家透露的消息突顯美國官員面臨的重大挑戰，在兩國幾乎沒有其他共識的情況下，反毒執法行動已成為罕見的共識主題。

一名美國政府高級官員指出：「就像在跨國犯罪組織中常見的情況，他們的商業模式會適應執法行動，尋找新的途徑來規避審查。」

他表示，由於針對性的執法行動，2023年年底通過美國的原料化學品沒收量大幅下降，但芬太尼成品的查獲量仍保持在紀錄高位，「表明這些化學公司正在找替代路線。」

中國是合成芬太尼化學品的全球最大生產商，美國大部分的供應來自第三方國家犯罪集團監督的非法實驗室，主要在墨西哥。

分析師、議員和中國毒販本身都認為，生產芬太尼原料的中國小型化學實驗室所組成的廣泛網路，將是難以解決的挑戰。

毒品 墨西哥 華盛頓郵報

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