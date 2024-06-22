藐視國會定罪 班農函最高法院首席大法官盼緩入獄

前白宮資深顧問班農(Stephen Bannon)因藐視國會定罪被判坐牢四個月。(美聯社)

前白宮 資深顧問班農(Stephen Bannon)因藐視國會定罪被判坐牢四個月，7月1日前必須入監報到。班農聲請延後服刑，但20日晚間遭華府聯邦巡迴上訴法院駁回。他21日訴諸最高法院，請求大法官出手讓他在上訴期間暫時躲避牢獄之災。

有線電視新聞網(CNN)報導，班農請求獲得最高法院批准的機會不高。同樣被判藐視國會罪名成立的前任白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，先前對最高法院提出類似請求並未獲准。

班農的請求是寫給首席大法官羅伯茲，他監督華府的緊急上訴。最高法院要求司法部 在19日前對班農的請求做出回應。聯邦法院日前裁定，班農必須在7月1日之前到監獄 報到，上訴可以在服刑期間提出。

班農預計服刑地點是康乃狄克州丹伯里(Danbury)聯邦監獄。

班農拒絕配合眾院對2021年1月6日國會暴動的調查傳票，兩年前被聯邦法院陪審團裁定藐視國會罪名成立。離開白宮之後，班農仍然支持川普。

過去幾天，班農加大力道抨擊司法部。本月在底特律舉行的一場保守派活動中，班農對參加群眾說，如果川普贏得今年大選，上台後將「清算」司法部，並「拆散」聯邦調查局(FBI)。