達登餐飲執行長：速食價格大漲 顧客流向休閒連鎖餐廳

由於速食店食品價格大漲，沮喪的顧客正流向橄欖園(Olive Garden)一類休閒式連鎖餐廳。(路透)

物價飛漲的這兩年來，即使是速食連鎖品牌也無法維持其低價吸客的優勢，達登餐飲公司(Darden Restaurants)執行長卡德納斯(Rick Cardenas)20日便指出，由於速食價格大漲，沮喪的顧客正流向休閒式連鎖餐廳。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，卡德納斯在季度財報會議上稱，業內數據顯示速食品牌正流失顧客，流向休閒式連鎖餐廳的一些競爭對手。達登餐飲本身並未從這個趨勢受益，但所謂的「競爭對手」如Chili's母公司Brinker International、Applebee's母公司Dine Brands都成功拉攏消費者的心。Chili's以廣告戰嗆聲大麥克和其他速食店漢堡的價格；Dine Brands則於5月表示Applebee's一直傾向靠著餐點優惠來贏得速食消費者青睞。

卡德納斯表示，達登餐飲努力應對「持續疲軟的消費者環境」以及競爭對手帶來的折扣和行銷壓力，儘管如此，公司高層認為旗下品牌表現優於整體休閒式連鎖餐廳。

達登餐飲的創辦人正是創立「紅龍蝦」(Red Lobster)的比爾．達登(Bill Darden)，達登餐飲擁有的品牌還包括連鎖牛排餐廳茹絲葵(Ruth's Chris Steak House)、義大利 連鎖餐廳橄欖園(Olive Garden)。達登餐飲第四財季的同店銷售成長持平，收入雖低於預期但利潤超出華爾街 預期。

勞工部 數據顯示截至5月份的12個月中，有完整桌邊服務的餐廳(full-service)價格上漲3.5%，而服務有限的餐廳價格則漲4.5%；消費者物價指數(CPI )同期總體上漲3.3%。麥當勞便是因漲價成為眾矢之的的品牌，但美國總裁埃林格(Joe Erlinger)5月底駁斥暴漲，稱2019年來僅漲40%。