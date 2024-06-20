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中西部、東北部 本周高溫籠罩 熱穹和熱浪有何不同？

編譯陳韻涵／綜合報導
國家氣象局表示，近日美國部分地區的熱浪可能會刷新單日紀錄，熱浪將持續一周，有的地方可能持續到周末。圖為密蘇里州一名工人幹活時將一瓶礦泉水一飲而盡。(美聯社)
國家氣象局表示，近日美國部分地區的熱浪可能會刷新單日紀錄，熱浪將持續一周，有的地方可能持續到周末。圖為密蘇里州一名工人幹活時將一瓶礦泉水一飲而盡。(美聯社)

中西部和東北部本周高溫炎熱，熱穹(heat dome)和熱浪(heat wave)有何差異？

何謂熱穹頂？

北卡羅來納州立大學(North Carolina State University)大氣科學研究教授康克爾(Ken Kunkel)解釋，當高壓系統在上層大氣中形成時，會導致其下方的空氣下沉與壓縮，進而提升低層大氣的溫度；當熱空氣膨脹，則會形成一個凸出的圓頂，即為熱穹。

康克爾說，本周的熱穹邊界不明確；國家氣象局(NSW)則表示，俄亥俄河谷(Ohio Valley)和東北部將出現極端高溫。

西南部的熱穹本月初比以往更早出現，如今東部也出現熱穹；2023年，鳳凰城有645人死於熱傷害。

何謂熱浪？

氣候資訊媒體「耶魯氣候連線」(Yale Climate Connections)氣象學者馬斯特斯(Jeff Masters)表示，熱浪的定義與熱的強度、持續時間和發生地點有關。

馬斯特斯表示，德州連日高溫突破華氏90度「沒什麼大不了」，但在更北部的地區，中西部和東北部本周氣溫將上看華氏95度以上，酷熱指數(heat index)則會超越華氏100度。他說：「人類不適應這種高溫。」

國家氣象局表示，部分地區的熱浪可能會刷新單日紀錄，熱浪將持續一周，部分地區可能持續到周末。

晴空和夏季較高的太陽角度會讓「酷熱指數」的讀數更高，而酷熱指數就是綜合溫度與濕度的測量指標。

濕度會讓人感覺更熱，因為身體無法出汗冷卻；當空氣已經很潮濕時，身體機能就必須更努力運作。

誰在熱穹頂下？

此次熱穹將影響美東多數地區，從大平原州(Great Plains)到緬因州。

馬斯特斯表示，部分地區可能出現史上單月最高溫。

一項新研究指出，氣候變遷讓巨大熱浪移動得更慢、溫度更高、持續更久、範圍更廣，影響更多人。

熱浪 高溫 北卡羅來納州

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