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大紀元2非營利組織被投訴涉及詐欺、洗錢 財務長遭逮

記者胡玉立／綜合報導
監督右翼團體金融交易的進步派非營利組織Accountable.US向國稅局(IRS)投訴，指大紀元公共基金會和大紀元時報協會稅表有「潛在虛假或詐欺資訊」，但大紀元時報反駁。圖為紐約街頭的英文大紀元時報報箱。(美聯社)
監督右翼團體金融交易的進步派非營利組織Accountable.US向國稅局(IRS)投訴，指大紀元公共基金會和大紀元時報協會稅表有「潛在虛假或詐欺資訊」，但大紀元時報反駁。圖為紐約街頭的英文大紀元時報報箱。(美聯社)

總部位於華府、監督右翼團體金融交易的進步派非營利組織Accountable.US上周向國稅局(IRS)投訴，要求調查大紀元公共基金會(Epoch Public Foundation，EPF)和大紀元時報協會(Epoch Times Assn.，ETA)這兩個非營利組織2021和2022財年報稅表中的「潛在虛假或詐欺資訊」。

EPF和ETA隸屬於右翼媒體大紀元時報(Epoch Times)。現年61歲、住在新澤西州的大紀元財務長關衛東(Weidong Guan，又名Bill Guan)甫於2日遭到逮捕，3日被聯邦檢察官指控涉嫌參與一起跨國詐騙案，洗錢至少6700萬元非法資金；大陪審團已以一項洗錢罪和兩項銀行詐欺罪起訴關衛東。

「洛杉磯時報」報導，據Accountable.US向國稅局投訴，EPF和ETA的稅務申報內容，存在「明顯不一致和申報錯誤」。Accountable.US在投訴中指出，「EPF和ETA的2021和2022財年990表格中的差異和明顯申報錯誤，已引起關注；因為這些差異和明顯申報錯誤，正是在關衛東涉嫌參與和其企業相關的洗錢計畫時發生的」。

報導說，根據5月公布的起訴書，關衛東自2020年或更早至2024年5月在總部位於紐約曼哈頓的跨國傳媒公司擔任財務長期間，領導該公司「線上賺錢」(Make Money Online)團隊(簡稱MMO)，使用加密貨幣購買數千萬元「犯罪所得」(crime proceeds)，並將其轉移到與該媒體公司相關帳戶。

聯邦檢察官說，這些「犯罪所得」包括預付借記卡、以詐欺手法獲得的失業保險福利以及被盜的個人信息等。這些被轉至大紀元時報相關帳戶的資金，讓該公司年收入於一年內增加了410%，達到6200萬元。

司法部指稱，關衛東還將1670萬元收益存入他的個人帳戶，但他並沒有在報稅時申報這筆收入。

關衛東被捕後，大紀元時報官網聲明表示，公司已將關衛東停職，「直至此事獲解決為止」，「公司打算全力配合針對關衛東受指控的所有調查」。

大紀元時報由美籍華人於2000年創立，隸屬於被中國禁止的法輪功精神運動；該媒體已成為保守派新聞機構中的重要力量。

在Accountable.US向國稅局投訴消息受各方報導之際，大紀元時報與新唐人電視台發表聯合聲明指出，「20多年來，大紀元和新唐人電視台一直站在揭露中共政權人權暴行、在全球舞台惡毒宣傳和惡意影響的最前線。」

聲明寫道：「當我們繼續履行這項重要使命時，一些新聞媒體利用有關我們前任財務長涉嫌不當行為的報導，對整個大紀元時報進行錯誤描繪；更令人震驚的是，這些報導對我們創辦人的信仰法輪功進行誹謗。」

該聲明指出，「個人被指控的不當行為不代表全體員工或整個組織；事實上，被指控的行為與我們組織的標準和文化及實際紀錄背道而馳。這些所謂的行為也違反了法輪功原則，根本不反映法輪功的精神修修練」。

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