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社安金資金再不解決 2033起恐月減325元

記者顏伶如／綜合報導
社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫信託基金大約十年便將用罄，民眾領取福利面臨縮水。(美聯社)
社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫信託基金大約十年便將用罄，民眾領取福利面臨縮水。(美聯社)

社安金與俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)信託基金大約十年便將用罄，民眾領取福利面臨縮水，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)總精算師史普塔爾尼克(Paul Spitalnic)13日在眾院聽證會作證時說，國會越快出手解決兩大社會安全網的經費問題，對於仰賴福利計畫過日子的民眾來說，就越有機會避免遭受巨大衝擊。

史普塔爾尼克在眾院預算委員會作證時說，問題若能越快獲得討論以及解決，資金不足引發的衝擊就越能降低。

福斯商業網(Fox Business)14日報導，根據社會安全與聯邦醫保董事會(Social Security and Medicare Trustees)報告，社會安全網信託基金再過十年便將用完，屆時福利發放只能靠薪資稅(payroll tax)支撐，領取福利金額將自動縮水。

由於入不敷出，社安金若不解決資金問題，至2033年時每月恐減少325元。圖為社安...
由於入不敷出，社安金若不解決資金問題，至2033年時每月恐減少325元。圖為社安局長歐麥利3月份在參院說明社安局預算。(美聯社)

老人及喪偶者保險信託基金(Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund)預計2033年用罄，只有79%福利能夠繼續發放，若與殘障保險(Disability Insurance)信託基金合併，經費則足以支持到2035年，約有83%福利得以維持發放。若以2024年1月社安金每月平均領取1907元計算，少領17%等於每月少領約325元，支票金額剩下1582元，一年下來減少福利3900元。

負責住院給付的紅藍卡健康保險(Medicare Health Insurance)信託基金，估計經費到了2036年便將用完，只有89%福利可以維持發放。不過，與一年前的評估報告相比，紅藍卡健康保險信託基金破產期限如今延後五年，但老人及喪偶者保險信託基金破產期限則沒有改變。

社會安全管理局(Social Security Administration，SSA)會計長葛羅斯(Stephen Goss)作證時則說，兩黨國會議員提出旨在改革兩大社會安全網計畫財務狀況的各種提案，決策機關對於如何往前邁進有著許多選項。他說，目前正在評估所有可行方案，「若能取得共識將是很棒的事情」。

由於入不敷出，社安金若不解決資金問題，至2033年時每月恐減少325元。圖為社安...
由於入不敷出，社安金若不解決資金問題，至2033年時每月恐減少325元。圖為社安局辦公室。(美聯社)

眾院預算委員會共和黨籍主席艾靈頓(Jodey Arrington)表示，約有6000多萬人依靠社安金與紅藍卡計畫，平均每天有1萬人符合參加兩大計畫的資格。

艾靈頓說：「我祈禱我們能夠團結，不分共和黨或民主黨，都是美國人。」他說：「或許我提出的要求無法全部達成，他們的要求也不可能全都做到，但我們必須拿出行動，否則福利就會自動縮水。」

福利 聯邦醫療保險 紅藍卡

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