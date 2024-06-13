X平台再推新規 繼允許色情內容後 將隱藏點讚者

社媒X平台11日起隱藏用戶點讚(like)的情形。用戶仍可以看到自己按讚了哪些貼文，以及哪些人給自己的貼文按讚，但無法看到誰按讚他人的貼文。圖為X平台辦公大樓。(美聯社)

擁有社媒X平台(前身推特 )的馬斯克 (Elon Musk)12日發布貼文宣布X平台的新變動，指該平台上的貼文將隱藏點讚用戶。

馬斯克引用X工程帳號11日發布的說明貼文表示：「重要變動：現在你的點讚(like)是隱藏的。」

根據該則貼文說明，用戶仍可以看到自己按讚了哪些貼文，以及哪些人幫自己的貼文按讚，但無法看到誰按讚他人的貼文。

工程團隊的聲明表示，這一舉措是為了「更保護」用戶的隱私。

12日，大多數用戶個人頁面顯示按讚過哪些貼文的動態已經消失。

X工程總監王浩飛(Haofei Wang，音譯)在5月21日的一篇貼文中調侃這一更新，「公開的按讚正激勵錯誤的行為。例如，許多人害怕遭到酸民的報復，或是為了保護他們的公眾形象，所以不敢按讚可能『前衛』的內容。很快地你們就能放心按讚了，不用擔心別人會看到。」

他補充說，如果用戶現在能更自由地按讚他們感興趣的貼文，那麼X的演算法將更符合他們的興趣。

其他社群媒體 平台也採取行動，讓按讚變得更私密，幾年前Instagram曾有「追蹤對象動態」的標籤，用戶可以看到他們追蹤的帳號按讚了哪些貼文，之後Instagram取消這一功能，另外推出隱藏按讚數的新功能。

除了點讚，本月稍早X也曾更新使用政策，允許用戶發布成人內容和色情內容。

根據該政策，X允許經使用者同意製作與傳播的成人色情內容，但必須「正確地標示，並且不突出顯示」。

X仍禁止剝削性、未獲得參與者同意，或是宣揚物化、性化、猥褻行為或對未成年人有害的色情內容；該平台也防止成人內容被用於個人頭像、個人頁面封面和其他公開可見的地方。