官司纏身的水原一平 連外送員都當不成了

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平被爆送外賣謀生，但已被解雇。圖為水原一平4日在加州出庭。(路透)

洛杉磯道奇 隊日籍球星大谷翔平 的前翻譯水原一平，稍早認罪從大谷翔平的帳戶轉移鉅款還債，被拍到在當外送員。但水原已被Uber Eats禁止當外送員。

中央社報導，紐約郵報6日刊出水原在洛杉磯地區當外送平台Uber Eats外送員的身影，其中一張照片，拍到水原戴著黑色帽子，身穿連帽衫與短褲，拿著紅色袋子到顧客家門前送貨，其他幾張照片也捕捉到水原外送飲料、衛生紙，在途中小憩的身影。

國家廣播公司(NBC)8日報導，Uber Eats的發言人告訴NBC，因為水原的官司仍在進行中，已經被禁止擔任外送員，並表示，「水原已經擔任Uber Eats的外送員好幾年，鑒於最近的指控，他已經無法進入Uber Eats平台」。

水原於本月4日認罪，承認從這位MLB球星帳戶轉移近1700萬美元償還他個人賭債。

聯邦檢察官說法，水原針對一項銀行詐欺重罪與一項稅務申報不實罪認罪，前者最高可處30年有期徒刑，後者則是最高可判三年監禁。檢方指，曾為大谷翔平隨行翻譯兼多年好友的水原一平，為籌錢滿足「貪得無厭」的賭博慾，涉及自這位洛杉磯道奇王牌球員帳戶盜用數百萬美元。水原一平上月在洛杉磯出庭認罪。聯邦檢察官艾斯特拉達(Martin Estrada)表示，根據檢察官掌握的證據，水原一平幾乎沒有全身而退的餘地。

聯邦地區法官霍爾康(John Holcomb)定10月25日量刑。