主持人氣遊戲節目「財富之輪」41年 薩加克退休

人氣遊戲節目「財富之輪」主持人、全美電視圈最熟悉面孔之一帕特．薩加克在持續主持該節目41年、8000多集之後，7日最後一次主持該節目，正式退休。這是該節目場景。(美聯社)

人氣遊戲節目「財富之輪」(Wheel of Fortune)主持人、全美電視圈最熟悉面孔之一帕特．薩加克(Pat Sajak)在持續主持該節目41年、8000多集之後，7日最後一次主持該節目，正式退休 。

現年77歲的薩加克在7日節目播出前發表聲明，感謝觀眾讓他「有此非凡榮幸，夜夜年年受邀進入數以百萬計家庭」。「財富之輪」1975年開播，是美國最「長青」電視遊戲節目之一；薩加克自1981年起接下「財富之輪」主持棒。

薩加克說，他始終認為，讓每天半小時的「財富之輪」成為「家庭娛樂安全所在」很重要；他與參賽者及共同主持人維娜．懷特(Vanna White)在節目中分享的玩笑，排除任何社會或政治話題，他想讓這節目「只是遊戲」；但漸漸地，節目對許多人來說已是日常生活的一部分。

他說：「孩子們學習字母 ，來自不同國家的人磨練英語技能，親友鄰居和幾代人同聚；哪怕我在過程中只扮演小角色，都備感榮幸。」

懷特提前在6日的節目中向薩加克致敬，稱他「像個兄長」和「一輩子的朋友」；節目展示了薩加克過往41年節目片段和兩人共事照片；懷特強調彼此友誼比專業合作意義更大。

薩加克去年6月即預告將在節目第41季結束後退休，選秀節目「美國偶像」(American Idol)主持人瑞恩．西克雷斯特(Ryan Seacrest)將接棒主持。現年67歲的懷特1982年加入「財富之輪」，去年9月她簽下續約合同，將在2025-2026季繼續擔任該節目共同主持人。

薩加克最近在「早安美國」(Good Morning America)受訪表示，提前一年宣布退休，讓他有時間好好適應，甚至有點渴望；他很享受也接受這一切，視此為長跑，感覺「出奇的好」。