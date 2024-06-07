波音「星際飛機」太空船推進器故障 差點無法對接國際太空站

波音公司首度載人試飛的「星際飛機」(Starliner)太空船6日有驚無險地抵達國際太空站。(美聯社)

波音公司首度載人試飛的「星際飛機」(Starliner)太空船6日極具戲劇性、有驚無險地抵達國際太空站。

「星際飛機」的推進器在準備連接太空站的最後一刻故障，差點對接失敗脫軌。待太空船與太空站終於鉤緊後，「星際飛機」其中一位美國太空總署(NASA )太空人 布奇．威爾莫(Butch Wilmore)說：「很高興能依附在空中大城上。」

「星際飛機」5日從佛州卡納維爾角(Cape Canaveral)順利升空；參與試飛的兩名太空人分別是61歲的威爾莫和58歲的蘇妮塔．威廉斯(Sunita Williams)；兩人都是前海軍飛行員。他們原訂飛行25小時之後抵達國際太空站；但在印度洋上空260哩的對接任務一開始並不順利。

事實上，「星際飛機」太空船升空進入軌道即已發生小規模氦氣洩漏。不過，波音和NASA對於管理推進系統抱持信心，認為不太可能再有洩漏狀況。但繼續飛行數小時後，又出現了兩次洩漏。

然後，太空船28個推進器有4個熄火；太空人成功重啟其中三個推進器，為繼續飛行提供足夠安全保障。但此時「星際飛機」已被迫放棄和太空站第一次對接機會，又在太空站旁環繞一個小時才真正對接。

目前不清楚推進器故障是否與先前的氦氣洩漏有關。推進器故障之前，波音發言人梅伊(Jim May)曾表示，氦氣洩漏不會造成安全問題。

氦氣(Helium)為「星際飛機」推進器燃料管線加壓，對機動調度至關重要。據信，最初的漏氣問題是一個和襯衫鈕扣差不多大的不良橡膠封套造成。

「星際飛機」預計在太空站停留至少八天，訂14日返回地球，在美國西部偏遠沙漠著陸。

NASA太空梭退役後，聘用波音和太空探索科技公司SpaceX 運送太空人往返太空站。SpaceX接送服務始於2020年。波音接送工作本應同時啟動，但因安全等問題而延宕多年。