我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

波音「星際飛機」太空船推進器故障 差點無法對接國際太空站

記者胡玉立／綜合報導
波音公司首度載人試飛的「星際飛機」(Starliner)太空船6日有驚無險地抵達國際太空站。(美聯社)
波音公司首度載人試飛的「星際飛機」(Starliner)太空船6日有驚無險地抵達國際太空站。(美聯社)

波音公司首度載人試飛的「星際飛機」(Starliner)太空船6日極具戲劇性、有驚無險地抵達國際太空站。

「星際飛機」的推進器在準備連接太空站的最後一刻故障，差點對接失敗脫軌。待太空船與太空站終於鉤緊後，「星際飛機」其中一位美國太空總署(NASA)太空人布奇．威爾莫(Butch Wilmore)說：「很高興能依附在空中大城上。」

「星際飛機」5日從佛州卡納維爾角(Cape Canaveral)順利升空；參與試飛的兩名太空人分別是61歲的威爾莫和58歲的蘇妮塔．威廉斯(Sunita Williams)；兩人都是前海軍飛行員。他們原訂飛行25小時之後抵達國際太空站；但在印度洋上空260哩的對接任務一開始並不順利。

事實上，「星際飛機」太空船升空進入軌道即已發生小規模氦氣洩漏。不過，波音和NASA對於管理推進系統抱持信心，認為不太可能再有洩漏狀況。但繼續飛行數小時後，又出現了兩次洩漏。

然後，太空船28個推進器有4個熄火；太空人成功重啟其中三個推進器，為繼續飛行提供足夠安全保障。但此時「星際飛機」已被迫放棄和太空站第一次對接機會，又在太空站旁環繞一個小時才真正對接。

目前不清楚推進器故障是否與先前的氦氣洩漏有關。推進器故障之前，波音發言人梅伊(Jim May)曾表示，氦氣洩漏不會造成安全問題。

氦氣(Helium)為「星際飛機」推進器燃料管線加壓，對機動調度至關重要。據信，最初的漏氣問題是一個和襯衫鈕扣差不多大的不良橡膠封套造成。

「星際飛機」預計在太空站停留至少八天，訂14日返回地球，在美國西部偏遠沙漠著陸。

NASA太空梭退役後，聘用波音和太空探索科技公司SpaceX運送太空人往返太空站。SpaceX接送服務始於2020年。波音接送工作本應同時啟動，但因安全等問題而延宕多年。

太空人 NASA SpaceX

上一則

SpaceX「星艦」第4度試射終於成功 順利降落印度洋

下一則

法界：川普若坐牢 將釀憲政危機

延伸閱讀

有驚無險…波音星際飛機載人首航 與國際太空站成功對接

有驚無險…波音星際飛機載人首航 與國際太空站成功對接
SpaceX「星艦」火箭4度試射 確認按計畫在印度洋濺落

SpaceX「星艦」火箭4度試射 確認按計畫在印度洋濺落
首次載人 波音星際飛機發射成功

首次載人 波音星際飛機發射成功
波音5日首次載人飛行 運送NASA兩太空人到國際太空站

波音5日首次載人飛行 運送NASA兩太空人到國際太空站

熱門新聞

新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
維尼吉亞州紐波特紐斯港是東岸的重要軍事基地，經常有航母和潛艦在此維修。(美聯社)

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

2024-06-01 02:27
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初