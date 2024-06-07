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全球首例 人類染H5N2禽流感身亡 世衛：未出現人傳人

記者李青縈、國際中心／綜合報導
世衛組織公布人類第一個感染禽流感H5N2病毒死亡的案例，發生在墨西哥。圖為研究人員採取禽類身上的病毒。（路透）
世衛組織公布人類第一個感染禽流感H5N2病毒死亡的案例，發生在墨西哥。圖為研究人員採取禽類身上的病毒。（路透）

出現全球首例人類感染H5N2禽流感病毒死亡病例，世界衛生組織5日表示，死者是墨西哥一名59歲患者，於4月17日發病，出現發燒、惡心、腹瀉及呼吸困難等症狀，4月24日住院採檢，4月25日死亡。世衛表示，目前禽流感病毒對大眾影響風險不高。

墨西哥59歲患者不治 傳染途徑待查

世衛表示尚不清楚這名病例的傳染途徑。

禽流感有多種病毒，日前在美國農場發現3名工人感染禽流感的病例，病毒是H5N1。美聯社報導，根據美國疾病管制中心統計，其他禽流感病毒過去曾造成人類死亡，例如2021年流行的H5N6病毒曾導致中國18名感染者死亡。H5N2致死則是第一例。

沒接觸禽鳥，墨國攤販染H5N2。 （製表／聯合報元氣中心）
沒接觸禽鳥，墨國攤販染H5N2。 （製表／聯合報元氣中心）

死者沒有家禽或其他動物接觸史

世衛表示，墨西哥5月23日通報，這起全球首例經實驗室確認人類感染Ａ型流感病毒H5N2病例，該名患者住在墨西哥州，墨西哥衛生部表示，死者原本就罹患慢性腎臟疾病和第二型糖尿病，死亡前沒有家禽或其他動物接觸史，目前此病例未出現人傳人跡象，曾與病患接觸的人經禽流感病毒檢驗都呈陰性，當局正嚴密監測死者住處附近農場。

世衛指出，墨西哥西部米卻肯州的家禽3月曾受到H5N2疫情影響，墨西哥州也發現其他禽類病例，而目前禽流感病毒對一般大眾的影響風險很低。

美國約翰霍普金斯大學流感專家裴可斯說，自1997年以來，H5病毒不斷表現出比其他禽流感病毒更容易感染哺乳動物的傾向，「我們應該監測這些感染，保持高度警惕，因為每次都是該病毒試圖積累突變的機會，進而更容易感染人類」。

如禽流感的另一種變異株H5N1已在美國乳牛群中傳播數月，3月以來已通報三起人類感染案例。美國當局表示，這些病例都不是人傳人，而是牛隻傳染給人，感染者都是牧場員工，症狀都相當輕微。科學家表示，墨西哥的H5N2病例與美國爆發的H5N1禽流感無關。澳洲也在五月通報首例人類感染H5N1病例，但並無進一步傳播跡象。

恐病毒正在適應人類 較易傳播

禽流感會感染海豹、浣熊、熊和牛等哺乳動物，主要是經由與受感染的禽鳥接觸而患病。科學家對禽流感病毒的變化保持警惕，因為這可能代表病毒正在適應人類，轉變成較容易在人群中傳播。

公衛專家表示，此例死亡個案沒有與禽畜養殖業接觸史，須謹慎對待，禽流感病毒由禽傳人要經三階段演變，第一階段禽傳人、第二階段有限度人傳人、第三階段地區性人傳人，此很難預測，目前只能密切監測。

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