50多名百歲老兵參加諾曼第登陸80周年活動 「我時日無多了」

6月6日諾曼第登陸(D-Day)80周年，50多位美國老兵前往該地出席紀念活動。圖為老兵Bill Wall (前)在海邊獻花紀念戰友。(美聯社)

6月6日諾曼第登陸(D-Day)80周年，50多位美國老兵前往該地出席紀念活動，最年輕的也已接近100歲，他們分享了當年登陸的回憶。

來自賓州的內格拉(Andy Negra)已是百歲高齡，1943 年加入美國陸軍，1944 年7月18日隨部隊在諾曼第猶他海灘(Utah Beach)登陸，這裡與德軍只相離20哩。

當被問及當時是否害怕時，他說「如果你不知道害怕甚麼，那還會害怕嗎？」

在紀念活動裡，他與約50名美軍戰友參觀了諾曼第美軍公墓(Normandy American Cemetery )。

在美軍公墓戰友的墓前，坐在輪椅上的拉爾森(Jake Larson) 說，要讓人們知道，戰友們為了把法國與歐洲從納粹 手中解放出來而獻出生命，是真正英雄。

這位101歲的美國老兵，在社交媒體上使用「Papa Jake」的名字，在 TikTok擁有超過80萬粉絲。他在明尼蘇達州 奧瓦通納(Owatonna)出生，1941年加入陸軍駐紮北愛爾蘭；1944 年參加登陸戰，在敵人機槍掃射下，他說能夠活著實在幸運。

現年103歲的布萊爾(Floyd Blair)是陸軍航空隊戰鬥機飛行員，1944年6月6日隨著盟軍反擊，他飛越諾曼第奧馬哈海灘(Omaha Beach)執行支援和保護盟軍任務。

他回憶登陸時整個海灘水的顏色都變了，其慘烈情況是他所僅見，認為陣亡的盟軍戰友都應得到榮譽。

100歲的吉布森(Bob Gibson)一抵達諾曼第機場時就說，「我時日無多了， 想再看到海灘」。

來自新澤西州 漢普頓(Hampton)的吉布森1943年應徵入伍，1944年6月6日，他所在的部隊參加猶他海灘第二波登陸行動。他負責駕駛著一輛M4拖拉機，配備槍枝日夜與敵人交戰，諾曼第登陸戰事結束後又前往德國。

正如吉布森所說，此次可能是這些百歲老兵最後一次參加諾曼第登陸紀念日活動。